Альтернатива керамическому кирпичу: строительные блоки из различных материалов

Всем хорошо известен такой конструктивный строительный материал, как кирпич. Его популярность вполне обоснована и именно его чаще всего выбирают в магазине https://khmelnytskyi.kub.in.ua/ при строительстве загородного дома.



Но кроме кирпича, существует огромное количество строительных материалов, которые способны составить ему конкуренцию, не уступают по техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам. В частности, это строительные блоки.





Строительные блоки, как альтернатива керамическому кирпичу

ХХI век можно назвать эрой строительных блоков. В последнее время они все чаще применяются для возведения несущих стен и перегородок при строительстве загородных домов.



Выпускаются они из самого различного сырья, по разным технологиям, поэтому существенно отличаются друг от друга своими техническими характеристиками. Поэтому выбор стеновых блоков должен основываться на таких факторах, как сфера использования, климатические условия, рельеф местности и многое другое.



Одно из существенных отличий строительных блоков от традиционного кирпича - это их размеры. Один стеновой блок заменяет несколько штук керамического кирпича. Именно благодаря большим размерам, удается сократить сроки возведения каркаса дома и всех необходимых перегородок.



Сегодня большое распространение получили керамзитобетонные, пескоцементные, газосиликатные и пенобетонные блоки. Практически все виды обладают отличными морозоустойчивыми свойствами, огнеупорностью, прочностью, низкой теплопроводностью, легкостью установки.





Особенности пенобетонных и газосиликатных блоков

Пенобетон в последние несколько десятилетий стал одним из самых востребованных материалов. Сырьем для его производства служат вода, пена, песок и цемент. Плотность и прочность пенобетона - это следствие равномерного распределения всех составляющих по всему объему, чему способствует использование специальной пены.



Выбор пенобетонных стеновых и перегородочных блоков для строительства загородного дома, это возможность сократить расходы, повысить производительность труда, обеспечить безопасность для здоровья всех будущих жильцов.



Главными преимуществами как пенобетонных, так и газосиликатных блоков являются бюджетность, экологичность, высокие теплоизоляционные свойства.