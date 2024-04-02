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Трифала

Сегодня, 03:37

Косметические средства Аюрведы, включают в себя древние знания, которые ведут к поддержанию здоровья человека. Сайт косметика и Трифала с каталогом продукции аювердической косметики. Индийские мотивы Косметические средства из Индии - это уникальные целебные продукты, в их основе лежит комплекс растительных компонентов.Купить трифала и другие препараты из Индии, значит приобрести натуральную природную косметику, без искусственных красителей, консервантов, она полностью безопасна. Система аюверды зародилась в Древней Индии, она включала комплекс рецептов, способствующих поддержанию здоровья человека. Эти рецепты дошли до наших дней, претерпев минимальные изменения. Даже современные технологии производства и переработки, исключают контакт с агрессивными химическими компонентами. Ассортимент В ассортименте нашего магазина аюрведической косметики: аюрведические препараты; полный спектр по уходу за телом и кожей; средства для умывания, увлажняющие лосьоны; натуральные масла; натуральное мыло ручной работы; шампуни, кондиционеры, маски для волос; краски для волос без вредных веществ, аммиака. Аюрведическая косметика ориентирована на гармонию человека. Все компоненты в препаратах, имеют лечебный характер, оздоровительную пользу. Причем в оздоровительной пользе препаратов сомневаться не приходится, поскольку аюрведические средства являются ветвью аюрведической медицины. Аюрведическая косметика не только красива, но и полезна! Наш интернет-магазин предлагает большой ассортимент косметики из Индии по доступной цене. В нашем интернет-магазине вы можете оформить заказ в любое время суток! При покупке товаров в нашем магазине, наши специалисты окажут необходимую консультацию.Применение данной косметики, даст отличный результат. Создание новой коллекции аюрведической косметики - начало новой жизни для вашего здоровья. Наполняйтесь светом, теплом и любовью с Аюрведой. Оплата и доставка Работает доставка по Москве (курьером), (через почту или транспортную службу) по всей России. Оплата за наличный (курьеру, наложенный платеж), безналичный (через банк или банковскую карточку).

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