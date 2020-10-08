Unipor Silvacor: простая обработка с техническими преимуществами

Естественная начинка монолитного кирпича стены состоит из быстрорастущих, сортовых чистых волокон хвойных пород. Мы поговорили об этом новом материале с теми, кто успел купить настоящий диплом в Самаре по строительной специальности и вот что удалось узнать. Сердце изоляционного материала на 100 % состоит из возобновляемых волокон хвойных пород. Это устойчивое решение для стеновых строительных материалов позволяет энергетически построить высококачественную кладку вплоть до стандарта пассивного дома. Помимо строительных физических преимуществ, таких как теплозащита, звукоизоляция и несущая способность, „зеленый“ кирпич также убеждает своей простой обработкой.

Впервые двухэтажное здание одним из первых в Германии реализуется с новым „Unipor W07 Silvacor". Благодаря отличной теплоизоляции кирпича стены нового здания с однокомнатной квартирой и гаражом на две машины отвечает требованиям KfW-эффективности дома стандарту 40 +. Фотоэлектрическая система, тепловая солнечная система и отопление гранул завершают экологическую и экономическую концепцию. Благодаря своей древесно - волокнистой сердцевине кирпич Silvacor отвечает требованиям к естественному строительному материалу стен в сочетании с супер-теплоизоляцией.

“ Зеленый " кирпич с лучшими значениями.

Естественная начинка монолитного кирпича состоит из быстрорастущих, сортовых чистых волокон хвойных пород. Так ресурсов возникает уже в конце ограждающих конструкций здания с лучшими строительно-физическими качествами: тепло благодаря электропроводимости от 0,07 Вт/(МК) достигает монолитной кладки в стене толщиной 42,5 см U-значение всего 0,16 Вт/(м2К) – без дополнительной наружной теплоизоляции (ETICS). В соответствии с классом прочности при давлении 6, оптимизированная схема отверстий W07 Silvacor обеспечивает напряжение при давлении 0,85 МН / м2.

Таким образом, экологически чистый кирпич подходит для строительства отдельных, рядных и двухквартирных домов. Кроме того, значение звукоизоляции RW, строительство, ref = 47 децибел характеризует Silvacor для этих типов зданий. Хорошая звукоизоляционная ценность также обусловлена компактной кладкой с закрытым раствором. В качестве кирпича Unipor Silvacor в соответствии с DIN 1053 замуровывается тонким слоем. Таким образом, выравнивание раствора фронтоновых стен также можно обрабатывать, как и в случае обычных стеновых строительных материалов: двухсантиметровый слой тонкослойного раствора позволяет выполнять гладкие штрихи и покрытия для брусьев.

Кроме того, в обработке нет отличий от незаполненных кирпичей

Естественный изоляционный материал-наполнитель из древесных волокон после процесса горения в камерах осуществляется кладка кирпича в очереди – независимо от отверстий. Таким образом, создается прочная связь, в которой каждый разрез дает отличные результаты. Будь то сухой или влажный разрез, горизонтальный, вертикальный или диагональный – начинка остается в кирпиче без потери качества и не вытекает. Таким образом, выемки, выемки или выравнивание по высоте могут быть реализованы как обычно. Как вы понимаете теперь, порой купить диплом бывает недостаточно, и нужно все таки учиться, чтобы знать такие подробности своей профессии, однако такая покупка сможет значительно упростить вашу жизнь и даст возможность все изучить уже на практике.