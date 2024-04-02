Банковская гарантия является обеспечением исполнения обязательств фирмы поставщика услуг или товаров перед заказчиком. Банковская гарантия в России не нашла пока большого распространения, как в других странах. Но популярность такого вида обеспечения в последнее время увеличивается, что связано с применением банковской гарантии для обеспечения госконтрактов. Она является письменным обязательством финансового учреждения или банка, принятым на себя по обращению другого лица, которое по требованию кредитора обязано ему уплатить определенную сумму. Часто на практике оформить банковскую гарантию используется в качестве поручительства, но банковская гарантия отличается от других способов обеспечения. Общее между поручительством и гарантией то, что поручитель и гарант обязуются выплатить некоторую сумму в случае неисполнения должником своих обязательств и не всегда такая гарантия позволяет делать бг легко.

Чем является банковская гарантия?

Банковская гарантия – это сделка односторонняя. Она независимая и самостоятельная. Даже при наличии ссылки на обязательство, существование обязательства не связано с его динамикой. От исполнения обязанностей гарант не освобождается в случае прекращения обязательства или оно признано недействительным. Продолжает сохранять силу банковская гарантия - но только если срочно калькулятор стоимости бг. Для нее характерны безотзывность и срочность, которые означают, что гарант в одностороннем порядке не может отказаться от обязательств, принятых на себя. Принадлежащее ему требование уступить третьему лицу можно в том случае, если такая возможность предусмотрена в гарантии. Крайне редко встречаются отзывные гарантии, поскольку противоречат природе банковской гарантии, со стороны бенефициаров вызывают недоверие.

Какие преимущества имеет банковская гарантия?

Клиентам выгодно пользоваться банковской гарантией, поскольку она позволяет не извлекать из оборота денежные средства. При упрощении оформления такой гарантии, возрастает разница в стоимости банковских услуг. Она дает возможность обеспечить исполнение обязательств, если работы или поставка не исполнены в соответствии с договором. Есть программы предоставления гарантии без дополнительного обеспечения. Плата за гарантию ниже процентов по кредиту. Возможна отсрочка оплаты по контракту за предоставление услуг и товаров на срок гарантии. Она позволяет получить от контрагента кредита, который обеспечивается банковской гарантией; позволяет принимать участие в оказании услуг и поставке товаров для муниципальных и государственных заказчиков .