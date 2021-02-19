Современные практические стройматериалы

1. Свойства стройматериалов

Свойства сегодняшних строительных материалов рассматриваются по некоторым критериям: несложность в применении, скорость строительства построек, стоимость, доступность на https://cherkassy.kub.in.ua/. Современные стройматериалы должны быть экологически чистыми. Самые известные – это изделия на основе бетонных смесей. Они имеют низкую стоимость и просты в применении.





2. Стройматериал - бетон

Основной компонент бетонных смесей - цемент. Цемент производит большое количество заводов, оттого цена на него достаточно низка. Транспортировка бетонных материалов не запрашивает больших затрат. Пенобетон и железобетон прочны, долговременны и экологичны.





3. Материал - древесина

Также популярны и материалы из древесины, они без особого труда поддаются склеиванию, легко соединяются гвоздями и шурупами. Среди недостатков таких материалов можно отметить деформацию в первые года 2 и невысокую огнестойкость, для увеличения которой используются специальные средства.





4. Дорогостоящий стройматериал - кирпич

Самый дорогой материал по стоимости – кирпич. Дорогая цена определена сложным производственным процессом изготовления и большими расходами на транспортировку, потому как в большинстве случаев кирпичные заводы находятся далеко от места строительства. Транспортировка требует особой аккуратности, кирпич довольно ломкий, его возможно легко повредить.





5. Керамические плитки

Керамическая плитка чаще всего используется для укладки на пол и облицовки стены. Плиты бывают различной толщины и различных габаритов. Они имеют достаточно благородную цену. Основной компонент для производства плит – глина, песок и природные красители.





6. Стеновые блоки

Стеновые блоки – строительный материал, который заменяет кирпич и пеноблоки. В состав блоков входит утеплитель, снаружи блоки покрыты декоративным слоем, оттого не требуют дополнительной отделки. Такой строительный материал годится для жилых и промышленных объектов во всякой климатической зоне.





7. Правильный выбор стройматериалов

Долговечность, авторитетность и надежность зданий и сооружений обусловлены от свойств строительных материалов, которые использовались при возведении постройки. Поэтому нужно уделять особое внимание при выборе материалов.