Основана компания Karcher в 1935 году . Основал ее Альфредо Керхер, которому на тот момент было 34 года, к этому времени он успел получить техническое образование в высшей школе города Штутгарт. После чего стал трудится в конструкторском бюро, под началом своего отца. Фирма, при которой существовало конструкторское бюро специализировалась на отопительном оборудовании. А.Керхер был не заурядным сотрудником, за время работы успел изобрести и получить патент На "Соляную печь Керхера".керхер wd купить стали ее ноухау. Видимо Керхеру стало тесно в рамках конструкторского бюро и он отправился в свободное плавание. В 1939 году он вместе со своей молодой но уже имевшей своих клиентов фирмой переместился в Виннеден, где и базируется головной офис корпорации Karcher и в настоящее время. В тот период компания Karcher занималась проблемами системами обогрева двигателей аэропланов и их кабин. Продукцией народного потребления фирма заинтересовалась по окончанию Второй мировой войны. В основном это были прицепы для тракторов, тележки для перевозки грузов, печи. В это время А. Керхер также заинтересовался решением проблемой очистки различных поверхностей, он предложил использовать для этого подогретую воду под высоким давлением. Именно он в 1950 году изобрел первую паровую мойку. Что на долгие годы определило направление развития компании. Спустя девять лет Альфредо Керхер умер, но его дело с успехом продолжила супруга Ирена. Спустя более полувека фирма Karcher остается семейным делом. Сейчас во главе компании стоят сын и дочь супругов Керхер. Karcher в современности За солидный срок компания Karcher наращивала объемы производства, совершенствовала свою продукцию. Сейчас продукцию производства Karcher можно встретить в любом уголке мира. Компания занимает лидирующие позиции в сегменте уборочной техники и моек и пароочистителей. Ассортимент продукции удовлетворяет запросы бытовых потребителей и лиц использующих продукцию Karcher в профессиональной сфере. Название Karcher сейчас ассоциируется с качеством, профессионализмом и инновациями. Ассортимент продукции за пятилетний цикл меняется практически полностью, при этом качество остается неизменным.