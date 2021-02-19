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Виды кирпича

19 февраля 2021

Виды кирпичаВиды кирпича

 

Кирпич, используемый с древних времен, - один из самых популярных строительных материалов. Он состоит из глины, извести, песка, цемента или других минералов. Механическая прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям достигаются благодаря процессам сушки, обжига или пропаривания. Купить качественный кирпич вы можете в магазине https://herson.kub.in.ua/.

 

Фасадный кирпич различается:

1. По форме:

  • кубоид;
  • куб (раньше были более распространены);
  • клин;
  • вырезка кольца;
  • специальная фурнитура.

2. В зависимости от сырья и типа обработки:

  • Кирпич сырой или высушенный, образуется из глины или ила, смешанного с травой или соломой. Затем его формуют и сушат на солнце. Однако он не устойчив к влаге.
  • Кирпич керамический, получаемый из глины, морены, ленты, сланца, ила или лесса. Их обогащают кварцевым песком или отходами ила, смешивают, формуют и сушат. После этого его очищают путем обжига при температуре примерно 850–1000 градусов Цельсия, что придает кирпичу твердость, прочность и эстетичный вид.
  • Известково-песчаный (силикатный) кирпич, сравнительно молодой, появился только в 19 веке. Молотый кварцевый песок (более 90%) и негашеная известь (8%) и некоторое количество воды смешиваются и формируют под давлением при повышенной температуре. Затем происходит слияние кремнезема и извести, в результате чего получается материал с механической морозостойкостью и низкой ценой.
  • Огнеупорный кирпич в процессе обжига приобретает очень большую прочность, что предотвращает его растрескивание и дает ценную огнестойкость.
  • Магнезитовый кирпич производится из смеси магнезита и органических и неорганических связующих веществ. Он не очень впитывающий и механически прочный.
  • Клинкерный кирпич, полученный в процессе обжига смеси глины и песка при степени очистки 1100 градусов Цельсия. Он прочный, устойчивый к повреждениям, экстремальным температурам и микроорганизмам. Не выгорает, не пачкается (можно мыть мойкой высокого давления), может быть изготовлен в различных цветах и фактурах (гладкая, рифленая, глазурованная и другие поверхности).
  • Шлакоблок, обогащенный шлаковым составом.
  • Луксфер - это специальная строительная фурнитура из прозрачного или цветного стекла. Применяется для заливки стеновых или потолочных конструкций, имеет высокий (около 60%) коэффициент светопропускания. Стеклянные поверхности могут быть гладкими или узорчатыми. Люксы кладут специальным эластичным раствором, чтобы предотвратить их растрескивание.

3. По применению: клинкерный кирпич

  • Полнотелый строительный кирпич, применяемый для наружных конструкций и строительства, пилы для щитов и перегородок. Также используется для создания стен, опор, потолков, сводов, дымоходов и колонн.
  • Пустотелый кирпич, который может иметь продольные и поперечные (головные отверстия). Они улучшают изоляционные параметры полисов. Материал используется для строительства перегородок, заливки стен и потолков.
  • Кирпич клетчатый, точнее блоки с ромбовидными отверстиями. Они устойчивы к давлению и поэтому пористы. Предназначены для построения внешних и внутренних стен.
  • Каминный кирпич, имеющий форму выреза колеса, очень прочный, в основном используется для строительства заводских дымоходов.
  • Кирпичное сито с множеством каналов, проходящих по всей его толщине.

Общее разнообразие кирпичей позволяет выбирать ценовой диапазон, качество, долговечность и эстетику основного строительного материала.

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