Для создания очаровательного образа необходимо осуществлять каждодневные процедуры, включающие в себя массаж, наложение масок и бальзамов, своевременное проведение косметических процедур и прочие манипуляции. Сегодня стала довольно популярной - процедура «кератиновое выпрямление волос», но многие достаточно недоверчиво относятся к данному виду выпрямления, так как сомневаются в мгновенном преображении волос в роскошные локоны. Такая категория граждан больше доверяет народным рецептам, которыми пользовались наши мамы и бабушки. кератиновое выпрямление считается салонной процедурой, которая придает волосам красивым вид. Теперь ваши кудряшки не будут торчать в разные стороны, а будут спускаться на плечи волнистыми локонами. Кроме того, кератиновое выпрямление значительно упрощает процесс укладки, и теперь несколько месяцев вы будете затрачивать на формирование прически минимальное количество времени. Исчезает из вашей жизни и проблема поврежденных волос, с которой достаточно часто сталкиваются поклонницы химической завивки, мелирования, а также те, кто провел свой отпуск на солнечном берегу южного побережья. Немного теории Химический состав нашего волоса состоит из определенных пропорций, а именно 78% кератина, 15% воды, 16% липидов и 1% пигмента. Любое процентное соотношение может привести к серьезным последствиям, а именно нарушению целостности структурного слоя. Внешний слой волоса в своем большинстве состоит из кератина. Именно от этой составляющей и получается природный блеск, мягкость и эластичность волоска. Неблагоприятные экологические факторы и химические процедуры оказывают вредное воздействие в первую очередь на чешуйки кутикулы. В результате обучение ботоксу волос чего они становятся пористыми и ломкими, и ослабляется защитный слой. Кератин, в свою очередь, восстанавливает нарушенную структуру и возвращает волосам их природную силу. Как проходит кератирование волос Кератиновые составы в довольно короткий срок насыщают волосы человека необходимыми веществами. Но для длительного эффекта одной такой процедуры недостаточно. Положительный результат достигается в несколько этапов. Сначала происходит глубокая очистка волос при помощи специального шампуня, то есть происходит их подготовка к воздействию молекул кератина. Затем специалист распределяет специально подобранный состав по всей длине волос, высушивает волосы феном. Парикмахерским утюжком вытягиваются пряди, запечатывая одновременно чешуйки. По продолжительности сеанс не превышает трех часов, но на посещении салона восстановление волос не заканчивается. Необходимо выполнять рекомендации специалиста последующие трое суток. Сколько стоит chololi.ru - будет определяться в каждом конкретном случае. Этот вопрос стоит обсуждать с вашим мастером.