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diamed-tula.ru

Сегодня, 03:04

У вашего ребенка начался кариес, на приеме у стоматолога вам посоветовали серебрение. Но вы сомневаетесь. Попробуем разобраться, что же это за метод и помогут нам специалисты центра стоматологии тулы. Все что нужно для здоровья ваших зубов и полости рта вы можете с легкостью найти на сайте diamed-tula.ru после чего прийти в центр и получить все нужные вам стоматологические услуги. Серебрение используют в детской стоматологии для того, чтобы приостановить кариозный процесс на время. Потом вырастут постоянные зубы или же ребенок с возрастом будет в состоянии вытерпеть малоприятный процесс лечения кариеса при помощи бормашины. Также стоит заметить, что при появлении кариеса на передних молочных зубах у маленьких детей, серебрение остается единственным методом лечения. Метод основан на использовании антибактериальных свойств серебра. Все происходит безболезненно и быстро. Для более прочной защиты необходимо пройти три курса серебрения. При этом стоматолог смазывает кариозную полость или пятно нитратом серебра с помощью ватного тампона. Ребенок в процессе лечения не чувствует никаких неприятных ощущений. Единственный недостаток метода заключается во внешнем изменении зуба: под действием нитрата серебра измененные кариесом ткани зуба чернеют, и еще, как считают некоторые стоматологи, зубы становятся более хрупкими. Главное посещайте стоматолога 3-4 раза в год, чтобы следить за развитием кариеса и вовремя реагировать на его появление.

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