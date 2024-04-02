Клиника tuladent.ru является продолжением семейного дела целой династии стоматологов, фамилия которых Бороденко. Уже многие годы наше семейство культивировало преданность своему любимому делу, а также соблюдало наивысшее качество обслуживания, и конечно уважительного отношения к своим довольным пациентам. Виктор Григорьевич Бороденко в 1998 году открыл первую собственную клинику стоматологии в Кривом Роге. Со дня как он помог своему первому пациенту и до настоящего времени, репутация его клиники может вызвать лишь уважение. Дочка этого замечательного человека, имя которой Анна, продолжила дело семьи в Киеве. Кредо семьи Бороденко – это слова «причинять добро». Данное кредо может прекрасно объяснить миссию стоматолога, потому что визит к этому врачу является не всегда приятным, однако без визита к зубному врачу нельзя всецело радоваться жизни. Эта семья уже многие и многие годы качественно выполняет свою миссию, чтобы их пациенты остались довольными и могли смело улыбнуться. Если вы хотите подробнее узнать об этой клинике, то переходите по Какие имеются плюсы в данной клинике? стоматология для детишек квалифицированные и опытные доктора, которые могут найти подход к каждому пациенту. у докторов данной стоматологии имеется колоссальный опыт лечения любых болезней ротовой полости. специалисты клиники сделают всё, чтобы пациент чувствовал себя комфортно во время лечения. бесплатные консультации консультация и первый осмотр также бесплатны модернизированное оборудование и модернизированные технологии в клинике практикуется индивидуальное лечение лечение составляется строго индивидуально, при учете специфики пациента, а также его возможности. Какие услуги имеются? Как имплантация, так и эстетическая стоматология, а также лазеротерапия, и конечно пародонтология. Здоровье ваших зубов Если верить статистики, то примерно 97% пациентов имеют диагноз околозубных тканей или пародонт, и только у 3% здоровые десны. И каким образом оказаться в этой небольшой части статистики? Самым важнейшим является профилактика, ведь рано выявить и устранить причину болезни, а также соблюдать нужные и конечно, элементарные правила – эти действия помогут вам в борьбе с заболеванием зубов. Эти правила нужно соблюдать: Два раза за год необходимо посещать врача; Профессионально проводить гигиену ротовой полости каждые шесть месяцев; Использовать специальные и только правильно подобранные, индивидуальные гигиенические средства: зубную щетку и пасту, скребок для языка, ершики и так далее.