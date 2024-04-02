arenda-specztexniki

Жизнь без авто сегодня, особенно на Камчатке, достаточно трудно представить. А как же престиж, мобильность и комфорт? И что делать, если нет возможности пользоваться своим авто, или просто в данный период просто нет машины?



Как вариант, и к тому же очень хороший, — аренда легкового автомобиля без водителя от нашей компании. Всегда новые автомобили (не старше 2 лет) любого класса с дополнительным оборудованием (навигация, детское кресло).

Прокат автомобиля

Весь мир давно оценил преимущества услуги на сайте. И СПб не исключение. Мобильность, комфорт и свобода перемещений, вне зависимости от обстоятельств, особенно в таком огромном городе. Да и прокат авто камчатка которого невелика сегодня пользуется спросом.

Прокат автомобиля для деловых людей

Для тех, кому важно быть всегда мобильным, даже когда машина в ремонте или на ТО, у нас всегда есть что предложить. Просто обратитесь в авто - петропавловск аренда авто. Аренда легкового автомобиля без водителя позволит оставаться за рулем авто и вести привычный образ жизни в большом городе.

Аренда авто в СПб на выгодных условиях

Тариф на аренду авто без водителя.

Включает: стоимость аренды, ТО, страхование. Не включает: стоимость топлива, платных парковок, штрафы.

Быстрое оформление автомобиля в прокат. Наш авто-прокат предоставляет автомобиль в аренду водителям от 21-го года и со стажем вождения не менее 2-х лет (для авто свыше 4000 руб./сутки – не менее 3-х лет). При оформлении проката автомобиля на проверку документов понадобится 15-30 минут.

Необходимые документы для аренды автомобиля без водителя

Для физ. лиц: паспорт и водительское удостоверение.

Для юр. лиц: реквизиты фирмы; доверенность от организации на подписание договора аренды и акта приемо-передачи; паспорт и водительское удостоверение на сотрудника, допущенного к управлению.

Варианты оплаты проката авто