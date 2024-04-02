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arenda-specztexniki

Сегодня, 03:02

Жизнь без авто сегодня, особенно на Камчатке, достаточно трудно представить. А как же престиж, мобильность и комфорт? И что делать, если нет возможности пользоваться своим авто, или просто в данный период просто нет машины?

Как вариант, и к тому же очень хороший, — аренда легкового автомобиля без водителя от нашей компании. Всегда новые автомобили (не старше 2 лет) любого класса с дополнительным оборудованием (навигация, детское кресло).

Прокат автомобиля

Весь мир давно оценил преимущества услуги на сайте. И СПб не исключение. Мобильность, комфорт и свобода перемещений, вне зависимости от обстоятельств, особенно в таком огромном городе. Да и прокат авто камчатка которого невелика сегодня пользуется спросом.

Прокат автомобиля для деловых людей

Для тех, кому важно быть всегда мобильным, даже когда машина в ремонте или на ТО, у нас всегда есть что предложить. Просто обратитесь в авто - петропавловск аренда авто. Аренда легкового автомобиля без водителя позволит оставаться за рулем авто и вести привычный образ жизни в большом городе.

Аренда авто в СПб на выгодных условиях

  • Тариф на аренду авто без водителя.
  • Включает: стоимость аренды, ТО, страхование. Не включает: стоимость топлива, платных парковок, штрафы.
  • Быстрое оформление автомобиля в прокат. Наш авто-прокат предоставляет автомобиль в аренду водителям от 21-го года и со стажем вождения не менее 2-х лет (для авто свыше 4000 руб./сутки – не менее 3-х лет). При оформлении проката автомобиля на проверку документов понадобится 15-30 минут.

Необходимые документы для аренды автомобиля без водителя

  • Для физ. лиц: паспорт и водительское удостоверение.
  • Для юр. лиц: реквизиты фирмы; доверенность от организации на подписание договора аренды и акта приемо-передачи; паспорт и водительское удостоверение на сотрудника, допущенного к управлению.

Варианты оплаты проката авто

  • Оплата за прокат автомобилей в без водителя производится авансовым методом в рублях наличным или безналичным способом. Вы также вносите залог (гарантия соблюдения условий договора), который возвращается по окончанию срока аренды.
  • Сроки аренды машин без водителя. Автомобили сдаются в прокат на срок не менее 24-х часов (одни сутки). Начало аренды авто — момент подписания акта приема-передачи автомобиля.
  • Дополнительные опций при аренде машины в СПб. За дополнительную плату автомобиль оснащается GPS-навигатором. Детское автомобильное кресло мы сможем предложить в аренду бесплатно.
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