 Цена дизельного электрогенератора
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Цена дизельного электрогенератора

11 декабря 2016

Цена дизельного электрогенератора

 

Свои услуги компания предоставляет под ключ, занимается поставкой систем электроснабжения и выполняет монтажные и наладочные работы до полной готовности. Мы предлагаем клиентам комплексные решения приобретения энергооборудования. Многие оценили достоинства сотрудничества с нами и многие годы остаются надежными партнерами. Благодаря европейской сборке, дизельные электростанции обладают высокой надежностью. В них применены дизельные двигатели лучших европейских производителей. GMGen имеет адаптированную под условия комплектацию с учетом мирового опыта в создании автономных дизельных генераторов. Гарантия обеспечивается обслуживанием в фирменном сервисном центре. Бренд применяет французские электрогенераторы со стандартной функцией, чем отличается от других. Компания предоставляет электрогенераторы, снабженные осветительными мачтами, для любых нужд, цена дизельного электрогенератора в GM-gen.

Что предлагает компания?

Диапазон генераторов самый широкий на рынке и регулярно обновляется при изменении внешних требований. Генераторы имеют дизельные и бензиновые силовые агрегаты от известных производителей. Основное отличие компании – индивидуальный подход к клиентам. Мы выпускаем различное дополнительное оборудование для генераторов, среди которого оцинкованные кожухи, предназначенные для снижения шума.  Мы предлагаем, кроме этого, осветительные мачты с гидроподъемниками, удаленное управление, электростанции с синхронизацией с внешней сетью, сварочные устройства, высоковольтные электростанции, портативные генераторы. Предлагаемые электрогенераторы применяются для постоянного электроснабжения или резервного в быту и в промышленности. Генераторы имеют низкую стоимость электроэнергии.

Цена дизельного электрогенератора

 

Как работает генератор?

Предлагаемые электростанции обладают быстрой окупаемостью и высоким моторесурсом. Они используются для резервирования мощностей,  обеспечивают автономность при росте тарифов, в случае больших затрат на подключение внешних сетей, при ограниченных возможностях существующих электросетей. Резервный режим обеспечивается автоматическим управлением. При отключении источников и перебоях в сети автоматически запускается электрогенератор, что требует сложного управления. Для долгой работы предпочтительнее ручной запуск, при котором учитывается напряжение в сети, уровень и температура охлаждения, количество оборотов генератора. Промышленные генераторы рассчитаны на ежедневную длительную эксплуатацию. При выборе генератора большое значение имеет двигатель, на качество не влияют кожух, размер бака, но повышают стоимость.

 



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