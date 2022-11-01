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Посевной материал
Сегодня, 01:36
Наша компания является одной из лидирующих, специализирующейся на создании семян с высоким качеством. Мы занимаемся оптовой продажей семян по всей стране. И за недолгое время у нас получилось зарекомендовать себя как надежного партнера, предлагающего лишь лучшие селекционные шедевры. У нас имеются собственные модернизированные производственные базы, где как создаются, так и совершенствуются сорта, а также гибриды традиционных овощей, и экзотических растений, набирающие с каждым годом огромную популярность.
Различительная характеристика семян:
У нашей компании не имеется собственных магазинов с розницей, и потому главная специализация это сбыт семена оптом. Но любой садовод может приобрести нашу продукцию и в розницу в партнерских специализированных магазинах. При том многие из них занимаются продажей семян в онлайн режиме, при помощи чего возможно прямо из дома заказать семена оптом, а также получить их по почте абсолютно в любой точке страны.
Какие преимущества
А для магазинов и сетей торговли, планирующих сбывать семена оптом либо же в розницу, наша компания может предложить огромное число преимуществ выгодного сотрудничества, и это:
Абсолютно все семена создаются в собственных центрах селекции. У нас в компании https://moskorma.ru/ имеется гибкая политика цен, при помощи чего любой клиент может купить семена оптом, стоимость которых вас удивит.