Семена для газона - как выбрать

Желаете обустроить быстро территорию около дома, детскую площадку или загородный участок? О необходимости озеленения Вы наверняка задумывались. Любой может организовать лужайку, которая всегда будет радовать глаз безупречным внешним видом и, при этом, не требовать ухода. Необходимо только приобрести рулонный газон, с которым в рекордные сроки можно провести озеленение. Приобрести рулоны газонной травы на сайте выгодно, поскольку такой газон более мягкий, густой, однородный и стойкий к механическим повреждениям по сравнению с травой, проращиваемой самостоятельно из семян. Вытоптать такой газон практически невозможно: Вы приобретаете полотно травы без сорняков и вредителей. Следят за этим производители рулонного газона. Озеленение производится с весны до осени. При покупке клиент понимает, за что платит.

В чем преимущества газона?

Рулонный газон подходит для неплодородной почвы, поскольку сам улучшает свойства земли. Применяют газоны на сложных участках, которые не обрабатываются при обычном посеве - купить семена газона семена просто. В стоимость газона входит подкормка питательными веществами и удобрениями, обработка против вредителей. Покупать рулонные газоны выгодно, в первое время они не нуждаются в протравливании и удобрении. Стоимость рулонного газона оправдывается красивым внешним видом. Ухоженно и аккуратно выглядит ухоженная лужайка, покрытие отлично гармонирует с любыми цветами, кустарниками, деревьями, подчеркивает малые архитектурные формы. После укоренения растений на местности можно бегать с детьми, гулять с собакой, отдыхать. Наличие газона уменьшает запыленность воздуха, очищает его, что очень актуально для климатической зоны.

Как ухаживать за газоном?

Самую рутинную и тяжелую работу выполняют производители газонов. Они проращивают семена, добиваясь однородной плотной структуры газона. Для выращивания газона самостоятельно потребуется не менее двух лет. Его придется регулярно стричь, удобрять, поливать, избавляться от сорняков. Поэтому многие предпочитают приобретать рулонные газоны, чтобы избавить себя от неинтересной и кропотливой работы. Производители доводят газон до состояния монолитности корневища, за которым ухаживают с помощью специальной машины, которая полученные полосы скатывает в рулоны и доставляет заказчику, затем на подготовленной поверхности раскатывает. Логисты компании доставят газон в любой регион. Рулон можно забрать и самостоятельно. Стоимость наших рулонов наиболее доступная, мы организуем дешевую и быструю доставку.