Фирменный стиль является частью имиджа и во многом отвечает за продвижение компании на рынке. Покупатель оценивает и замечает в первую очередь упаковку. Все известные бренды без логотипа и этикетки потеряют индивидуальность и превратятся в самый обычный товар. Для успешной его продажи необходимо придумать упаковку, которая сделает его привлекательным и узнаваемым. Фирменный стиль включает в себя слоган, логотип, цвет, веб-сайт и узнаваемый шрифт. Общее единство и согласованность всех составляющих создают гармоничный образ, оригинальный и неповторимый - именно поэтому разработка логотипа и фирменного стиля - процесс не быстрый и ответственный - это будет проще простого. Неправда, что корпоративный стиль предполагает черно-белые тона или полную серость. Внутренний смысл, мера, вкус, заложенный в компонентах настоящего фирменного стиля, создает неповторимый образ, который отличается от всех других. Выигрывает бизнес, отличающийся от аналогичного неповторимой подачей и стилем. Фирменный стиль – один из факторов успеха компании. Рекламные войны современных компаний изобилуют упаковками и плакатами, наполнившими витрины и улицы. На всех уровнях идет борьба за покупателя. Основным компонентом стиля является товарный знак который представляет сочетание фирменного названия, цветов и шрифтов. Логотип выражает идею компании, ее позицию на рынке. Логотип является стратегией фирмы, которая выражена в цветовом решении и эксклюзивном изображении. После создания этого атрибута запоминаемость и индивидуальность компании увеличивается в разы. Изготовление логотипа является сложным процессом и выполняется креатив группой. При его создании учитывается множество факторов, так как область его применения самая широкая. Он может находиться на продукции или на огромном рекламном щите. Это требует учета масштабирования товарного знака. По материалам https://marketprezent.ru.