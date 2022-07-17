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Брендированный скотч

17 июля 2022

Бренд скотч является одним из основных изобретений конца двадцатого столетия. С данной мыслью будет согласен почти каждый рекламный специалист. И фирменный скотч с логотипом может выполнять утилитарные функции простого скотча и может служить, к примеру, чтобы упаковывать картонные коробки, а также может выполнять специфические функции. С помощью флексовой печати на бренд-скотч наносят любую нужную информацию - от фирменного логотипа и до рекламного либо информационного текста, но и для сведений об акциях, которые действуют. И так, бренд-скотч может использоваться: - для качества пломбы - для защищенности от несанкционированного вскрытия (его, в отличие от обычного скотча, нельзя приобрести в магазине и поверх снятого взять и наклеить); - чтобы усилить имидж компании: логотипный бренд - скотч будет выглядеть больше представительней, чем обычный скотч; - для информационной доставки до покупателя – адрес магазина, либо ассортимент товаров – напечатать, возможно, всё: от рисунка до текста; - для выделения какого – либо товара в магазине, чтобы он был более привлекательней для потребителя – вот для таких целей и производят бренд-скотч с такими надписями, как "акции" либо "скидки", но и изготавливают бренд-скотч контрастных, а также ярких цветов. Множество компаний наносят флексовую печать разного содержания на бренд-скотч, этикетку само клейки, упаковку рулонов любой формы и размера, шириной до трехсот двадцати миллиметров, с печатным шагом до пятисот четырнадцати миллиметров и как и сувениры с логотипом в Челябинске такой скотч выполняет важную функцию. С помощью скотча иногда даже могут выполнить работы с дополнительным оформлением груза, к примеру, скотч с надписью об акции. Это очень полезная и нужная вещь, которая предназначена для рекламы фирмы. Она нужна для рекламы товара, продуктов питания и многого другого. А сублимационные кружки с логотипом помогут стать к потребителю еще ближе.

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