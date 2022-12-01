Компания производит перевозки из Китая, используя для доставки грузов автомобильный, морской, железнодорожный транспорт. Имеется возможность применить специальные схемы грузоперевозок. В штате работают квалифицированные сотрудники в области логистики и транспортных услуг разных стран. Менеджеры компании разработают оптимальный маршрут, проконтролируют и организуют ход доставки грузов. Для осуществления из Китая грузовых перевозок товар помещается в контейнеры, что дает возможность защитить продукцию от воздействия внешних факторов. Предлагаем для грузов сборные и стандартные контейнеры. Для доставки грузов используется специальное оснащение. Контейнер из перед отправкой проверяются, после чего на них ставятся пломбы. Можно заказать, при необходимости, экспедиторское сопровождение.

Какие услуги оказывает компания?

Таможенное декларирование, связанное с документацией, выполнят специалисты компании. Кроме доставки грузов из Китая, компания предлагает дополнительные услуги: доставка на региональный склад заказчика, получение сертификатов, таможенное декларирование, юридическое сопровождение перевозок, получение со склада отправителя, прямой контакт представителя компании с производителем, поиск поставщиков в Китае,страхование перевозчика недорого и груза при перевозке. Мы можем, при необходимости, организовать временное хранение на складах РФ и КНР после или перед осуществлением грузоперевозок. У нас есть обширная складская сеть и представительства в зарубежных странах и регионах РФ. Компания выполняет перевозки от двери к двери. Это возможно при использовании для доставки грузов автомобильного транспорта.

Сколько стоит транспортировка грузов?

Мы несем за товар материальную ответственность, пока он в пути, даем гарантии заказчику о сохранности продукции, делает это страховая компания капитал полис. Стоимость транспортировки зависит от многих факторов. В затраты входят услуги, которые включают: доставку, согласно действующим тарифам, по территории РФ, хранение грузов на складах компании, доставка на склад перевозимой продукции, выполнение таможенной очистки, внесение платежей, оформление документации, перемещение через границу, декларирование в КНР. Если интересуетесь доставкой из Китая различных грузов с гарантиями их сохранности от https://inslog.ru/ в сжатые сроки, то обратитесь в нашу компанию. Вы можете написать на электронный адрес, оставить онлайн заявку, позвонить по телефону. Китай является крупнейшим экспортером в мире и крупнейшим торговым партнером является Россия.