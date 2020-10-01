Транспортировка контейнеров по России

Перевозка крупных грузов является одним из самых востребованных направлений транспортных перевозок. Сорокафутовые контейнеры являются наиболее распространенной тарой для транспортировки крупных партий грузов в импортно- экспортных транспортировках. Сорокафутовые контейнеры являются наиболее удобной и безопасной тарой как для крупных партий грузов, так и для смешанных партий. Внешние габариты таких контейнеров вполне соответствуют требованиям компактной установки на морских судах, поездах и авиалайнерах, поэтому такая тара максимально распространена. Перевозка 40 футовых контейнеров по России производится всеми видами транспортных средств, имеющими необходимую грузоподъемность.

Перевозка контейнеров автотранспортным способом

Перевозки грузовым автотранспортом могут быть как основным способом доставки, так и вспомогательным при транспортировке морским или авиатранспортом. Для транспортировки грузовым транспортом привлекаются седельные тягачи с полуприцепами, в частности это контейнеровозы:

Стандартные. Используются для транспортировки грузов до 30 тонн.

Низкорамные . Для грузов не более 34 тонн.

Стоимость грузоперевозок по России

Грузовые перевозки - это одна из самых необходимых опций, которая должна полноценно осуществляться для обеспечения населения всеми необходимыми для жизни товарами, а производства необходимыми материалами. Грузовые перевозки на территории Российской Федерации производятся разными видами транспорта, но наиболее распространенные - это перевозки многотоннажными грузовыми автомобилями. Стоимость транспортировки грузов рассчитывается по тарифам компании, и в зависимости от тоннажности и расстояния, рассчитывается стоимость транспортировки каждого отдельного заказа. Также при расчете себестоимости учитывается и время использования транспортного средства.



Ознакомиться с прайсовыми ценами можно на сайте компании, но для получения точного расчета по конкретному вашему запросу необходимо обратиться к менеджер компании, который просчитает стоимость услуги. стоит отметить, что если транспортируемый груз перевозится не в вашем контейнере, то наверняка придется дополнительно оплатить аренду самого контейнера.



Транспортная компания как правило предоставляет транспортное средство не только по предварительному заказу, но и в день заказа.