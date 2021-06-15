Доставка грузов из Китая

Доставка грузов из Китая по железной дороге, авиа или автотранспортом – самые безопасные способы перевозки. При логистике грузов внутри контейнера, он надежно защищен от непогоды или каких-либо противоправных действий. Еще один плюс доставки контейнерами из Китая – это возможность осуществлять перегрузку с одного транспорта на другой, то есть выполнять мультимодальную логистику.

Наша компания Logitex осуществляет этот вид доставки из КНР. Обратившись к нам, мы предложим именно тот маршрут, который для вас будет наиболее выгоден и удобен.

Преимущества доставки из Китая контейнерами по ЖД:

Во-первых, это экономия. Доставка груза жд свыше двух тысяч километров значительно ниже по стоимости, чем перевозки на автомобиле.

Во-вторых, повышенная грузоподъёмность.

Третий плюс – соблюдение сроков доставки. ЖД перевозки выполняются в срок при любых погодных условиях.

Обратившись в Logitex, вы можете быть уверены в самом высоком качестве сервиса, соблюдении сроков доставки и безопасности вашего груза.

Рассчитать стоимость доставки Вы можете в нашем онлайн-калькуляторе. А так же обратившись ко контактному номеру, наш менеджер вас сориентирует по цене доставки из Китая и сроках, ответит на все вопросы.

Преимущества доставки из Китая автотранспортом:

Во-первых, Вы можете заказать именно тот объем товара, которой вам необходим. Во-вторых, это одна из самых выгодных доставок. И конечно же, заказав логистику у нас, ваш товар придет вовремя.

Наша компания владеет собственным автопарком, регулярными сборными линиями, складом консолидации. Мы доставляем грузы быстро, надежно и с соблюдением всех необходимых норм.

Какой срок и стоимость доставки из Китая?

Ориентировочный срок доставки Китай-Москва – 14 дней. Стоимость Вы можете рассчитать в нашем онлайн-калькуляторе. Нашим заказчикам мы можем предложить разные варианты маршрутов, вам лишь останется сделать выбор.