Где чаще всего используются консольные стойки?

В настоящее время многие типы стеллажей используются на таких объектах, как склады или перегрузочные цеха. Это конструкции, предназначенные для безопасного и стабильного хранения различных грузов. Их следует адаптировать к характеристикам товаров. Если, например, это длинные материалы, то лучше всего подойдут консольные стеллажи.

Как устроены консольные стойки?

Элементы интерьера складов и залов должны быть устойчивыми к механическим повреждениям, прочными, но при этом относительно простыми. Этим критериям соответствуют консольные стойки, не являющиеся технологическими конструкциями. Они их неотъемлемая часть несущие колонны, устойчивые к высоким нагрузкам. Обычно они изготавливаются из стали, которая дополнительно усилена антикоррозийными покрытиями. Благодаря этому даже при использовании консольных стеллажей на внешних складах конструкция не подвергается коррозии.



К несущим колоннам крепятся горизонтальные кронштейны. Именно на них основаны хранящиеся товары. Подготовленный таким образом каркас следует прочно прикрепить к земле. Для этого основание консольных стоек соединяется с полом с помощью специальных анкеров - чаще всего бетонной стяжкой, которая применяется на складах и перегрузочных цехах. Они используются для хранения различных грузов. Когда такие конструкции будут лучшим выбором?

Для каких материалов подходят консольные стойки?

Комбинация несущих стоек с горизонтальными опорами создает конструкцию, идеально подходящую для хранения длинномерных предметов. Это могут быть изделия из дерева. Доски, бревна или готовые элементы стропильных ферм - это лишь некоторые из товаров, которые размещаются на консольных стойках. По этой причине они используются, например, на деревообрабатывающих предприятиях. Если вы решили купить ленточный транспортер, то такие стойки вам тоже понадобятся. Характерные конструкции также могут использоваться на складах производителей и дистрибьюторов металлопродукции.