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Игровой автомат Hawaii Vacation в интернет казино

Сегодня, 11:06

Игровой автомат Hawaii Vacation в интернет казиноИгровой автомат Hawaii Vacation в интернет казино

 

Игровой автомат Hawaii Vacation - это слот, наполненный весельем и по-настоящему непринужденной атмосферой. Символы игрового автомата в казино faraonkasino.ru.com/, включают красивого гавайца, который будет сопровождать вас во время вашего визита на эти прекрасные тропические острова.

 

Игровой автомат Гавайи: отпуск онлайн бесплатно

В этом игровом автомате много ярких и красочных картин, а также вас ждет веселый саундтрек. Это прекрасная игра, которая заставляет вас чувствовать, что вы действительно на Гавайях. Игровой автомат предлагает вам в общей сложности 5 барабанов и 9 фиксированных линий выплат. Но вам понадобится немного удачи, чтобы выиграть и лично увидеть Гавайи. Отдельные игровые символы изображают богатую жизнь местной фауны и флоры, гавайские музыкальные инструменты и гавайские напитки. Лучший символ игрового автомата - корабль и полинезийская раковина. За эти символы вы получите соответственно 200 и 250 монет при создании полной выигрышной комбинации из пяти символов.

 

Функции игрового автомата

Дикий символ этого игрового автомата очень важен, потому что его функция заключается в замене всех других распространенных игровых символов. Этот символ в виде кокоса, в котором подается коктейль, также имеет надпись WILD. Символ разброса - очаровательная гавайская девушка, которая активирует 10 бесплатных вращений за комбинацию из трех или пяти из этих символов, отображаемых в любом месте на барабанах. При этом во время бесплатных вращений будет активен множитель выигрыша от 3х до 5х.

В отличие от других игровых автоматов, Hawaii Vacation - свежая, веселая и очень простая игра. Хотя в этом игровом автомате нет функции азартных игр или бонусной игры, вам точно хватит роскошного выигрыша.

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