Игровой автомат Graffiti Block Country Play

Тема городских граффити освежает и отличается от классического игрового автомата онлайн. Это ритмичный электронный звук клавиатуры. Так же, как граффити разделяет аудиторию, некоторым игрокам понравится этот слот больше, чем другим и они решили играть в автоматы бесплатно именно в данный слот.



Разработчик программного обеспечения для игры Fugaso, безусловно, не боится темы, разделяющей общественное мнение. Команда этой российской компании не избегает спорных тем и считает себя пионером уникальных игровых автоматов на рынке онлайн-игр.



На самом деле, им, кажется, нравится толкать конверт. Ярким примером является неуважительный игровой автомат Trump It, который высмеивает президента. Вы можете подумать, что российской игровой компании немного рискованно смеяться над Трампом, но Фугасо любит быть касательным и веселиться одновременно.

Описание игрового процесса

Символы тигра, скейтборды и аэрозольные маски вращают 6 5 барабанов этого онлайн-игрового автомата от Fugaso. Новый видео-слот Graffiti: Block Pays представляет уникальный сюжет с песочной и юношеской атмосферой. Как и все лучшие онлайн-слоты, он имеет функции, которые могут увеличить ваши шансы на фактическое зарабатывание денег.



Большой набор роликов отличается выигрышной структурой в стиле тетриса, в которой игровые линии заменены механикой платных блоков от Fugaso. Специальные функции включают в себя барабаны и символы преобразования.



Бонусы включают бесплатные спины, а также три прогрессивных джекпота Fugaso. Игра полна развлечений и реальной цены. Это также может принести максимальный доход до 100 000 монет.

Бонусные игры

Помимо специальных функций базовой игры, существуют дополнительные бонусы. Вам может понадобиться терпение, чтобы начать серию бесплатных вращений, но это может быть чрезвычайно полезно, когда вы делаете это.



Игроки могут выиграть от 9 до 12 бесплатных вращений с достаточным количеством символов разброса. Вам понадобится как минимум три символа частичных или полных бесплатных вращений, которые появляются на каждом барабане.



На новом наборе роликов, на этот раз на ночном фоне, ваши бесплатные вращения предлагают две функции, чтобы увеличить ваши деньги. На каждом вращении барабаны теряют один из самых низкооплачиваемых символов, оставляя вам все больше и больше тех, у кого высокий доход.



В конце раунда вы можете выиграть крупную сумму на блоках змей, собак и тигров. Вы также можете выиграть дополнительные спины с тремя или более символами разброса. Кроме того, ваш последний раунд всегда заканчивается победой. Респины распределяются до победы.



Наконец, конечно, есть мини, миди и макси джекпоты, которые можно выиграть в случайном порядке после любого вращения основной игры. Сумма джекпота постепенно увеличивается по мере добавления ставки.