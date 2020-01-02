Игровой автомат «Number One» от казино Джойказино

Number One - это веселая футбольная игра от компании Fugaso , которая представляет игрокам множество знаменитых футбольных лиц из прошлого и настоящего, надо только перейти на сайт Джойказино и начать играть! Все значки игры связаны с футболом, а функции предоставляют множество способов выиграть.



Вы можете воспользоваться 99 выигрышными линиями, каждая из которых устанавливается в определенной позиции на каждом вращении, в то время как дикие символы становятся толстыми и быстрыми со случайными дикими символами, добавляемыми к барабанам во время раунда бесплатного вращения.



На этих роликах вращаются символы Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Пеле и Марадоны. Все значки являются изображениями, которые плавают в клетке, чтобы создать дополнительную футбольную атмосферу, в то время как другие символы включают красные и желтые карточки, футбольные бутсы и сумасшедших болельщиков.

Описание игрового процесса в казино Джойказино

Эта игра имеет 5 барабанов и 3 ряда символов, расположенных внутри клетки ворот. Вы найдете символ Роналду с самой важной ценой - до 5 штук в продаже за 5 значков, в то время как Месси занимает второе место и стоит 250 штук за 5 соответствующих значков. Пеле может дать вам до 150 штук. Специалист по «руке Бога» из Марадоны - самый низкооплачиваемый игрок: до 5 монет за 5 символов.



Другие символы включают медали, футбольные бутсы, болельщики, вратари и красные и желтые карточки. Все они являются символами высоких карт в других играх и дают от 15 монет за красные и желтые карточки и до 35 монет за 5 медалей. Хорошо видеть правильные иллюстрации в соответствии с предметом игры вместо обычных символов с высокими картами.



Сделайте ваши ставки на номер один, выбрав значение вашей монеты от 0,01 до максимального значения 0,50. Затем вы можете выбрать максимальный уровень ставки от 1 до 10 для очень гибких ставок. У вас также есть возможность играть автоматически, нажав кнопку автозапуска, давая до 1000 вращений для комфортной игры без участия рук. Среди других полезных опций есть кнопка «Информация», которая покажет таблицу платежей.

Бонусные игры от казино Джойказино

Когда вы поворачиваете линию выигрышной ставки или находите 3 символа бесплатных вращений вместе на экране, вы активируете функцию множественного выигрыша. Это означает, что вы будете наслаждаться еще несколькими раундами и множеством потенциальных выигрышных комбинаций снова и снова, пока на барабанах не появятся новые выигрышные комбинации.



Раунд бесплатных вращений запускается, когда на экране появляется не менее 5 символов бесплатных вращений. Вы получите 10 бесплатных вращений за 5 символов, 13 бесплатных вращений за 6, 16 бесплатных вращений за 7 и максимум 20 бесплатных вращений за 8 символов одновременно. Все ваши выигрыши во время бесплатных вращений удваиваются, и на барабанах добавляется еще много случайных диких символов!