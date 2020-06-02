Описание слота Fruit Cocktail

Вряд ли можно найти такого человека, который не любил бы фрукты. Сочные, спелые ягоды радуют нас все лето, а в холодное время года напоминают о теплых странах, отпуске и просто поднимают настроение замечательным вкусом. Теперь же любой посетитель интернет-казино победа игровые автоматы которого помогут насладиться яркими фруктами на барабанах замечательного игрового автомата онлайн Fruit Cocktail от компании Igrosoft.

Возможно игроки привыкли видеть изображения фруктов исключительно на классических видео слотах, однако не стоит делать выводы заранее. Попробуйте поиграть в игровой автомат Fruit Cocktail, и вы сможете убедиться, что его символы обладают удивительными функциональными свойствами, которые не позволят вам заскучать. В частности, как и в большинстве игровых аппаратов от компании Igrosoft, в таблице выплат данного видео слота содержатся дикий и бонусный символы. Стоит отметить, что в качестве бонусного символа выступает спелая клубничка, которая активирует бонусную игру на втором экране видео слота. В этом раунде посетители интернет казино будут формировать комбинации из фруктов, набирая тем самым коэффициенты умножения своей ставки.

Особенности игрового автомата

Что же касается упомянутого выше дикого символа, то им является изображение бокала с фруктовым коктейлем. Опытные игроки знают, что дикий символ всегда поможет им сформировать выигрышную комбинацию, просто заменив собой любой другой символ из таблицы выплат. Это свойство замены сложно переоценить, потому что любой посетитель казино-онлайн рассчитывает не просто приятно провести время, но и получить неплохой выигрыш. Дикий символ как раз-таки может существенно повлиять на результаты игры в игровой автомат Fruit Cocktail. К тому же дикий символ с изображением фруктового коктейля может принести любителям азартных игр довольно высокие коэффициенты выплат. Например, комбинация из пяти таких символов увеличит ставку игроков казино онлайн в 2000 раз, что, согласитесь, совсем неплохо. Тем не менее вам не стоит забывать и про другие символы из таблицы выплат игрового автомата Igrosoft, которые также могут принести хорошие множители. На ряду с обычными вращениями барабанов игрового автомата Fruit Cocktail посетители казино могут поучаствовать в увлекательной призовой игре на риск. Эта возможность открывается после любой выигрышной ситуации. Суть призового раунда сводится к тому, что игрокам необходимо будет открыть карту рангом выше, чем у дилера. Если вам удастся успешно справиться с этим заданием, то приятное вознаграждение не заставит себя долго ждать. Стоит отметить, что в качестве приза в данной бонусной игре будет удвоение всего выигрыша игроков. Таким образом, красочный и яркий видео слот Fruit Cocktail от компании Igrosoft окажется замечательным выбором в казино, который позволит замечательно провести время, отдохнуть и повеселиться.