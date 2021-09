Игровой автомат Legends of the Sea в интернет казино Игровой автомат Legends of the Sea в интернет казино Игровой автомат Legends of the Sea - красочный и интересный слот в казино nodepbonuss.info с пятью барабанами и 30 линиями выплат.



Символы этого игрового автомата включают сокровища, морских коньков, первооткрывателей и русалок. Качество элементов дизайна автомата значительно превышает среднее, поэтому вы можете быть абсолютно уверены, что никакие средние или стандартные символы вас не ждут. Точко никаких вишен, слитков или покерных карт. Чаще всего символы имеют 3D-формат и отличную анимацию. Их внешний вид всегда красочный и интересный. Но что более важно, в меню также есть дикие символы, которые помогут вам составить неполные выигрышные комбинации. Также в игре присутствуют символы разброса, которые являются активаторами бесплатных вращений. В бонусном раунде у вас будет выбор из нескольких пузырей, каждый из которых означает немедленное денежное вознаграждение. Функции игрового автомата После запуска автомата перед вами появятся пять барабанов, которые тематически изменены. На барабанах вас ждут различные бонусы и дикие символы. Функции машины такие же, как и у всех других машин этого производителя. Символ Wild здесь служит заменой всех других игровых символов и необходим для создания нескольких выигрышных комбинаций. Символ Scatter будет вашим ключом к бесплатным спинам, которых вы можете получить до 20. Наконец, есть бонусный символ, который активирует специальную бонусную игру.



Самое лучшее в этом игровом автомате то, что вы можете играть в него где угодно и когда угодно. Вы можете запустить его на планшетах или смартфонах. Однако не стоит рассчитывать на качественное разрешение экрана при игре на классических компьютерах.