Турецкие ювелирные украшения и их достоинства Турецкие ювелирные украшения и их достоинства Ювелирное искусство Турции поражает своим разнообразием. В турецких украшениях можно найти органичный сплав ювелирных традиций Запада и Востока. Нет никаких сомнений, что на облик украшений Турции оказала сильное влияние Византия - во многих изделиях ощущается дух роскоши давно ушедшей эпохи. Заметно в работах турецких мастеров влияние традиций Индии и Ближнего Востока - современная территория Турции много веков подряд была настоящим «перекрестком народов».



Турист, зашедший в ювелирный салон или на турецкий ювелирный рынок, сразу же отметит обилие украшений, сделанных из золота. Турки очень любят этот благородный металл, что, кстати, подкрепляется фактами - сегодня Турция экспортирует золотые ювелирные изделия во многие страны мира. Объем турецкого экспорта выше, чем у признанного лидера ювелирной индустрии - Италии. В стране насчитывается более 3000 ювелирных мастерских, одних только оптовых компаний - порядка пятисот, так что легко можно представить себе объемы турецкого производства.



Турецкие украшения сегодня - это очень красивые образцы дизайнерской мысли, в которых дух современности удивительным образом сочетается с приемами мастеров прошлых столетий. Несмотря на всеобщую универсализацию, украшения Турции сохраняют свою индивидуальность - они имеют узнаваемый облик, который сделал их популярными во всем мире. Сегодня очень востребованы турецкие дутые браслеты из золота, украшенные тончайшим орнаментом, изящные ожерелья из тонких золотых нитей, диадемы из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями.



Восточные ювелирные традиции нашли свое воплощения и в украшениях из серебра. Сегодня в Турции можно найти большой выбор серебряных серег, колец и кулонов. Серьги из серебра часто делают в национальном стиле - это достаточно массивные изделия, украшенные филигранью или чеканкой. Однако немало изделий производится в современном европейском стиле, при этом турецкие кольца и серьги при равном качестве стоят гораздо дешевле, чем французские или итальянские.



Турецкие украшения также характеризует широкое использование полудрагоценных камней, а также цветной эмали. Часто в Турции можно встретить украшения с вставками из нефрита, яшмы и бирюзы. Эмалевые вставки придают ювелирным украшениям из Турции легко узнаваемый восточный колорит.



Приобретая украшения в Турции, нужно проявлять разумную осторожность. Зайдя в салон или ювелирную лавку, нужно обязательно поинтересоваться наличием у продавца лицензии. Чтобы не приобрести подделку, лучше покупать украшения в салонах зарекомендовавших себя ювелирных брендов, например, Favori или Goldas. Кстати не забудьте, что при больших закупках таких украшений, вам обязательно понадобится оформление таможенных документов, так как просто вывести ювелирные изделия в большом количестве из страны нельзя.





