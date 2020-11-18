Сфера использования винтовых свай

Винтовые сваи как правило используются для образования винтового- свайного фундамента. Сваи выполняют хоть и единственную, но весьма важную функцию - являются несущей опорой для разноплановых конструкций , возводимых на сваях, и именно поэтому необходимо очень ответственно подходить в их выбору и созданию фундамента. Если вам нужны качественные сваи для создания надежного фундамента, обращайтесь к нам и мы предоставим вам необходимые материалы для возведения основ свайных конструкций. Более детально познакомиться с свайными материалами и оформить заявку можно на официальном сайте компании ВинтФуд по ссылке https://vintfund.ru/vintovye-svai/57mm.





Характеристики и область применения свай

Предлагаемые нашей компанией сваи очень высокого качества и с их помощью можно соорудить максимально крепкие конструкции. Основные технические характеристики винтовых свай таковы:

в диаметре - 57мм;

длина - от 1650 мм до 4000 мм;

толщина стенки свайного ствола - 3,5 мм;

диаметр самих лопастей - 200 мм;

допустимая нагрузка на сваи - до 1 000 кг.

Винтовые сваи очень широко применяются в строительстве и при монтаже различных конструкций, в числе которых:

Теплицы и парники;

заборы (сетка рабица и штакетники);

беседки;

автомобильные навесы;

настилы и навесы разных типов;

дорожные знаки.

стоит отметить, что сваи винтовые также используют при строительстве небольших зданий с ленточным мелкозаглубленным фундаментом. Такие сваи станут находкой при строительстве небольших строений, так как такого типа фундамент очень прост в установке даже при отсутствии ровной поверхности, то есть можно устанавливать на любых рельефах. Такие конструкции можно возводить на любом типе грунта, кроме скал.





Основные преимущества свай ВинтФуд

Основными преимуществами использования винтовых свай Винт Фуд являются:

максимально быстрая установка, благодаря чему можно возвести фундамент в течении одного рабочего дня;

возможность установки фундамента без предварительного выравнивания рельефа;

долговечность;

надежность;

возможность проведения монтажных работ в любое время года и при любых погодных условиях.

Винтовые сваи ВинтФуд поставляются в комплекте с верхним торцом опоры (оголовком). После установки свай они выравниваются по необходимому уровню и наполняются песчано-цементной смесью, после чего к ним приваривается “оголовок”. Компания ВинтФуд предлагает не только производство, но и установку свайного фундамента в СПб и области!