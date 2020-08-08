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Геологоразведка участка – инженерно-изыскательские исследования, обеспечивающие устойчивость строящихся зданий
Сегодня, 21:07
Перед возведением здания должна быть произведена инженерная геологоразведка участка, выбранного для строительства.
Особенности инженерной геологоразведки участка
Инженерной геологическая разведка считается в тех случаях, когда целью проводимых исследований является не пополнение сырьевых или энергетических запасов за счет подземных природных ресурсов (нефти, газа, рудных минералов, солей и других полезных ископаемых), а изучение условий строительства. Именно инженерная геологоразведка грунта на участке является одной из основных сфер деятельности изыскательской компании «СГИ». В ходе обследования пространства, на котором намечено проведение строительных работ, ее специалисты решают такие задачи:
Как производится геологоразведка грунта на участке строительства?
Оценка грунтовых условий, характерных для исследуемого земельного участка, выполняется специалистами-геологами компании «СГИ» путем комплексного изучения инженерно-геологической ситуации.
Учитывая, что буровые работы и внутрискважинные исследования являются трудоемкими и ресурсозатратными мероприятиями, именно к ним обычно привязывается общая стоимость геологоразведки участка под строительство дома или другой постройки, более подробно http://s-g-i.ru/geologorazvedka.php.
Изучение гидрогеологических условий местности
Для обеспечения устойчивости строящихся зданий, помимо знания прочностных свойств грунта, важно обладание информацией о гидрогеологии территории строительства. Поэтому цена геологоразведки участка включает и сбор данных о подземных водах. Чтобы при необходимости принять предупреждающие меры против такого нежелательного явления как подтопление основания проектирующейся постройки грунтовыми или напорными подземными водами из нижележащих горизонтов, необходимо достоверно оценить основные характеристики водоносных пластов-коллекторов, встреченных на участке разведочными скважинами.