Геологоразведка участка – инженерно-изыскательские исследования, обеспечивающие устойчивость строящихся зданий

Перед возведением здания должна быть произведена инженерная геологоразведка участка, выбранного для строительства.

Особенности инженерной геологоразведки участка

Инженерной геологическая разведка считается в тех случаях, когда целью проводимых исследований является не пополнение сырьевых или энергетических запасов за счет подземных природных ресурсов (нефти, газа, рудных минералов, солей и других полезных ископаемых), а изучение условий строительства. Именно инженерная геологоразведка грунта на участке является одной из основных сфер деятельности изыскательской компании «СГИ». В ходе обследования пространства, на котором намечено проведение строительных работ, ее специалисты решают такие задачи:

Выясняют геологическое строение участка до глубины, в пределах которой может оказывать свое влияние нагрузка на почву от веса проектируемого объекта, строительная техника и процессы.

Определяют грунтовое основание, наилучшим образом соответствующее возводимому объекту.

Собирают для проектной организации, курирующей строительство, исходные данные и рекомендации, необходимые для выбора геометрических характеристик фундамента (ширина подошвы; длина, количество и толщина свай), а также расчета глубины, на которой следует его заложить.

Как производится геологоразведка грунта на участке строительства?

Оценка грунтовых условий, характерных для исследуемого земельного участка, выполняется специалистами-геологами компании «СГИ» путем комплексного изучения инженерно-геологической ситуации.

Перед выездом на участок изысканий бригады исследователей тщательному анализу подвергаются фондовые материалы, касающиеся территории, интересующей заказчика: геологические и гидрогеологические карты региона, данные из ранее издававшихся отчетов. Непосредственно на участке строительства производится бурение разведочных горных выработок (скважин). Извлеченный при этом на земную поверхность грунт направляется на исследование и механические испытания в грунтоведческую лабораторию. В пробуренных скважинах выполняется серия исследований, перечень которых определяется важностью проектируемого строительного объекта, а также местными геологическими и гидрогеологическими условиями. В состав таких исследований, например, могут входить испытания свойств горизонтов грунта штамповой нагрузкой, сбор данных о разрезе скважины путем спуска в нее каротажного геофизического прибора.

Учитывая, что буровые работы и внутрискважинные исследования являются трудоемкими и ресурсозатратными мероприятиями, именно к ним обычно привязывается общая стоимость геологоразведки участка под строительство дома или другой постройки, более подробно http://s-g-i.ru/geologorazvedka.php.

Изучение гидрогеологических условий местности

Для обеспечения устойчивости строящихся зданий, помимо знания прочностных свойств грунта, важно обладание информацией о гидрогеологии территории строительства. Поэтому цена геологоразведки участка включает и сбор данных о подземных водах. Чтобы при необходимости принять предупреждающие меры против такого нежелательного явления как подтопление основания проектирующейся постройки грунтовыми или напорными подземными водами из нижележащих горизонтов, необходимо достоверно оценить основные характеристики водоносных пластов-коллекторов, встреченных на участке разведочными скважинами.