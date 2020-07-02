Стоит понимать, что винтовой компрессор предназначен для круглосуточной работы. У него есть гибкие настройки управления, множество автоматических средств защиты от аварий и поломок. Компрессоры являются наиболее надежным оборудованием для совместной работы в реальных производственных условиях.

Преимущества

Основные преимущества поршневых и завинчивающихся компрессоров:

- Консистенция и меньший общий вес по сравнению с аналогичным оборудованием других производителей.

- Длительный срок службы и исключительно надежное оборудование.

- 3 года гарантии на винтовые компрессоры.

- Наличие моделей со звукоизоляционным покрытием.

- Высокая эффективность с низким энергопотреблением.

Винтовые компрессоры становятся все более популярными во многих отраслях промышленности и заменяют устаревшие компрессоры. Почему это происходит? По сравнению с компрессорными компрессорами винтовые компрессоры намного тише и энергоэффективнее - это их главное преимущество благодаря своей конструкции. Компрессор имеет 2 винта (направляющая и направляющая), которые при вращении обдувают воздух и вставляют его с постоянным сжатием между приближающимися зубьями. Эффективность сжатия воздуха напрямую определяется профилем винтов, и это основная переменная, которая отличает винтовые компрессоры различного производства. Винтовые компрессоры требуют минимум масла. Это позволяет очищать много сжатого воздуха.

Полезная информация

Операционные системы винтовых компрессоров предназначены для автоматической поддержки определенного метода работы, даже когда несколько устройств работают вместе. Винтовые компрессоры не повышают температуру сжатого воздуха, в отличие от опции. Малые и средние винтовые компрессоры обычно оснащены системой кондиционирования воздуха. По сравнению с водой это удобнее и дешевле. Винтовые компрессионные системы намного компактнее, тише и стабильнее и не требуют специальной основы. Купленный винтовой компрессор стоит дороже, чем вариант. Однако использование винтового компрессора более удобно. При охлаждении воздухом горячий воздух должен удаляться из системы охлаждения. Его преимущество в том, что его можно использовать в системах отопления. Однако это также связано с дополнительными расходами. Винтовые компрессоры не предназначены для работы в агрессивных средах. Для работы винтового компрессора в помещении требуется чистый воздух.