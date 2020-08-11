4 причины организовать геологию участку при строительстве в Саратове и Владимире

Большинство инвесторов и застройщиков сталкиваются с необходимостью сделать геологическое изыскание грунта перед началом монтажных работ. Благодаря таким проверкам заказчик сможет избежать большинства рисков, с которыми придется столкнуться во время возведения жилых и нежилых сооружений. Стоит отметить, что подобные проверки приносят множество преимуществ, а также позволяют решить сразу несколько задач, подробнее http://saratov.s-g-i.ru/.

Увеличение срока службы объекта

Исходя из типа местности и параметров будущего сооружения, особенности геологических изысканий могут отличаться для каждого конкретного клиента. Но основная задача таких проверок состоит в том, чтобы изучить несущие свойства почвы. Это позволит составить модель поведения готового объекта на местности, после чего разработать меры, предупреждающие:

неравномерную усадку;

деформацию фундамента;

затопление подвала и т. д.

В результате конструкция станет более устойчивой ко внешним воздействиям, а срок ее службы существенно вырастет.

Уменьшение затрат

На стоимость геологических изысканий в Саратове и Владимире влияют такие факторы, как площадь территории, сложность рельефа, требуемое оборудование и т. д. Какой бы ни вышла цена, привлечение специалистов исследовательской компании – это вполне выгодное в финансовом плане решение. Ведь благодаря подобным проверкам можно:

снизить издержки за счет выбора оптимального фундамента без повышенной прочности;

предотвратить необходимость преждевременного ремонта;

найти на территории полезные ископаемые (их можно продать или использовать в ходе монтажных работ).

Как результат, геология участка многократно окупится.

Получение разрешительной документации

Нельзя просто начать строительство на участке, который пришелся по душе. Застройка сильно влияет на окружающую местность, соответственно, важно согласовать все с контролирующими органами. Владельцу необходимо подготовить солидный пакет документов для прохождения экспертизы в органах архитектуры. Часто туда входят и отчеты геологов. За исключением возведения небольших сооружений для частного использования, привлечение сотрудников исследовательской компании является обязательной мерой.

Решение дополнительных задач

Вдобавок ко всему этому инженерно-геологические изыскания для зданий и сооружений помогут:

правильно проложить подземные коммуникации (выбрать оптимальную глубину залегания с учетом уровня промерзания почвы);

понять, почему разрушаются готовые объекты;

оценить устойчивость фундамента перед возобновлением приостановленной застройки;

с минимальными вложениями обустроить источник автономного водоснабжения.

Таким образом, услуги геологов – это возможность подготовиться к различным рискам при строительстве жилых и нежилых сооружений. Частные дома, коттеджи, промышленные объекты, ТРЦ и ТЦ, инженерные сети, автомобильные дороги, ЛЭП – обращение в инженерно-исследовательскую компанию пригодится всем застройщикам, независимо от типа и параметров возводимой конструкции.



