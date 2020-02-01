 Назначение фрезерного оборудования » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Назначение фрезерного оборудования

Назначение фрезерного оборудования

Сегодня, 18:34

Назначение фрезерного оборудованияНазначение фрезерного оборудования

 

Обработка материалов на фрезерном станке в последние годы активно набирает популярность на предприятиях Москвы. Это связано с тем, что растёт необходимость в изготовлении сложных деталей, которые невозможно изготовить ручным способом. Автоматизированные ЧПУ станки решают эту проблему с минимумом брака и высокой точностью. Поэтому фрезерное оборудование активно закупается на предприятия (широкий модельный ряд предлагает компания https://www.stankisti.ru/).

 

Что делает фрезерное оборудование

Основная, но не единственная задача, выполняемая на данном станке – это срезание внешнего слоя материала для придания заготовке нужной формы. В оборудовании размещается фреза, которая при вращении постепенно обрабатывает поверхность до необходимых параметров. В современных моделях станков фрезу заменили на лезвие, что повысило точность и снизило вероятность брака. Как правило, фрезер используется для работы с металлом. Но, меняя тип рабочего инструмента, можно обрабатывать и другие материалы: дерево, пластик и пр.

Современные модели фрезерного оборудования достаточно многофункциональны. Подобрав нужную режущую фрезу (есть концевые, торцевые, цилиндрические, зубчатые и пр.) и настроив режим работы, используя несложный алгоритм, мастер может выполнять следующие операции:

  • шлифовка;
  • отрезка;
  • нанесение узоров;
  • гравировка;
  • токарные работы и пр.

Также фрезер активно используется для создания пазов, отверстий и резьбы, если речь идет о каких-то составных деталях. Возможность установки режущего элемента в вертикальном и горизонтальном положении обеспечивает большую свободу работы и высокую точность.

Сегодня фрезерное оборудование применяется во многих отраслях:

  • машиностроение;
  • металлообработка;
  • деревообработка;
  • ювелирное производство;
  • строительство и пр.

Станки покупают как крупные предприятия, так и частные исполнители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Металлообрабатывающие станки известных брендов в Саратове

Фуговальный станок

Плоскошлифовальные станки

Гильотины Рокс

Такелажные работы при перемещении завода

Международные выставки: возможно больше узнать о деревообрабатывающем обору ...


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Февраль 2020 (38)
Январь 2020 (69)
Декабрь 2019 (46)
Ноябрь 2019 (36)
Октябрь 2019 (29)
Сентябрь 2019 (39)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.