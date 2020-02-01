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Назначение фрезерного оборудования
Сегодня, 18:34
Обработка материалов на фрезерном станке в последние годы активно набирает популярность на предприятиях Москвы. Это связано с тем, что растёт необходимость в изготовлении сложных деталей, которые невозможно изготовить ручным способом. Автоматизированные ЧПУ станки решают эту проблему с минимумом брака и высокой точностью. Поэтому фрезерное оборудование активно закупается на предприятия (широкий модельный ряд предлагает компания https://www.stankisti.ru/).
Что делает фрезерное оборудование
Основная, но не единственная задача, выполняемая на данном станке – это срезание внешнего слоя материала для придания заготовке нужной формы. В оборудовании размещается фреза, которая при вращении постепенно обрабатывает поверхность до необходимых параметров. В современных моделях станков фрезу заменили на лезвие, что повысило точность и снизило вероятность брака. Как правило, фрезер используется для работы с металлом. Но, меняя тип рабочего инструмента, можно обрабатывать и другие материалы: дерево, пластик и пр.
Современные модели фрезерного оборудования достаточно многофункциональны. Подобрав нужную режущую фрезу (есть концевые, торцевые, цилиндрические, зубчатые и пр.) и настроив режим работы, используя несложный алгоритм, мастер может выполнять следующие операции:
Также фрезер активно используется для создания пазов, отверстий и резьбы, если речь идет о каких-то составных деталях. Возможность установки режущего элемента в вертикальном и горизонтальном положении обеспечивает большую свободу работы и высокую точность.
Сегодня фрезерное оборудование применяется во многих отраслях:
Станки покупают как крупные предприятия, так и частные исполнители.