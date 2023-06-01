РНР многие годы находится в перечне самых популярных языков. Существуют и другие языки программирования, но большое распространение ресурсов на движке WordPress послужило толчком к росту популярностью РНР. Это скриптовый язык, имеющий открытые коды. Его бесплатность – важнейшее преимущество, РНР сценариев был разработан для приложений с применением HTML-кода. РНР относится к тем, сценарии на которые делаются на стороне сервера, что отличает их от javascript, которые используются браузером у клиента. Чтобы выполнить сценарий, необходимо установить разборщик в качестве серверного модуля. Сейчас на данном языке разработаны миллионы ресурсов, его популярность продолжает увеличиваться. Сценарии его по скорости хуже компилируемых приложений, но по иным параметрам выигрывает. Кстати, предлагаем вам пройти бесплатные курсы по программированию прямо сейчас. Какие преимущества РНР? Основное преимущество РНР для начинающих – это простота его освоения. Они могут написать первые скрипты и внедрять, спустя некоторое время от начала изучения. Освоение программирования значительно легче, поскольку не требуется особое образование, быстрее можно программировать, скрипты на РНР исполняются быстрее. Язык создан для соединения динамических страниц, и сценарии решают данную задачу гораздо проще, чем на иных языках, используемых для программирования. РНР является расширением HTML. Применяемые таблицы стилей значительно расширили функционал HTML, но лишь РНР дал возможность создавать полноправные ресурсы на HTML. В язык включен синтаксис, благодаря чему, HTML становится полноценным языком. Так как РНР встраиваемый язык программирования, он выделяется гибкостью к нуждам разработчика. Есть и бесплатные курсы английского языка. Как используется язык? Хотя его рекомендуется применять вместе с HTML, язык хорошо интегрируется со многими языками. Его структурированные приложения при необходимости просто расширяются. Не возникает проблем с зависимостью, так как перед отправкой он компилируются на сервере. Все сценарии передаються произвольным устройствам, обладающим браузерами: телефонам, пейджерам, традиционным компьютерам. Программистам, которые имеют дело с утилитами, можно выполнять запуск в качестве командной строки. Так как язык не содержит кода, который ориентирован на определенный сервер, клиенты в выборе не ограничиваются, язык работает на произвольных серверах Поскольку они работают на разнообразных платформах, язык независим.