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Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости

Сегодня, 04:32

Кадастровый учет недвижимости составляется специальным правительственным органом который относится к картографии и, конечно же, самого кадастра. Во время составления учитываются все положения связанные со службой федерального органа, в которой происходит регистрация недвижимости. Так же хочется отметить тот факт, что за кадастровый учет недвижимости не нужно будет вносить государственную пошлину. Где именно происходит снятие с кадастрового учета объекта недвижимости? Учет подобного рода составляется непосредственно в том месте, где располагается недвижимое имущество. За какие сроки составляется данный учет? Кадастровый учет недвижимости выполняется в срок не больше чем на протяжении двадцати дней с момента, когда произошло начало его составления. Конечно, бывают и исключения, но это происходит лишь в том случае, если были внесены какие либо изменения в законодательстве. Установление учета адреса того, кто является правообладателем осуществляется не больше чем за пять дней с того момента, когда органы государства получили кадастровый учет который соответствует заявлению о самом учете адреса, где проживает правообладатель. Если межведомственные взаимодействие происходит, без каких либо накладок, то сроки, за которые составляется кадастровый учет недвижимости, остаются неизменными. Когда документы по учету будут внесены в специальный орган кадастра, именно в тот момент считается, что учет завершился.Давайте немного подробнее рассмотрим список документов, необходимых для составления кадастрового учета недвижимости:Конечно же, для начала нужно подать межевой план (это необходимо в том случае, если вам нужно поставить свой участок земли на учет) Помимо этого вам понадобится копия документа подтверждающая отсутствие земельных споров и то что границы в документах являются законными и не вызывают конфликтов с соседями. - документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя); - необходимо представить копию документа которая подтвердит ваше право заявителя на на тот или иной объект недвижимого имущества (при учете изменений такого объекта недвижимости, учете адреса правообладателя или снятии с учета такого объекта недвижимости и отсутствии сведений о зарегистрированном праве данного заявителя на такой объект недвижимости в государственном кадастре недвижимости).

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