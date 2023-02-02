Квартиры в Ташкенте Аренда квартир без посредников – услуга, которой пользуются всё с большей популярностью. Людям надоело уже обращаться в агентства недвижимости, где их подстерегали потери денег, времени и нервов и они все чаще обращаются непосредственно к собственникам жилья, надеясь арендовать квартиру без посредников на выгодных условиях. В чём же преимущества подобного процесса? И Квартиры по Ташкенту, аренда, покупка поиск квартир по Узбекистану на сайте https://kvdom.uz просто, или это не очень интересно? Цена на аренду квартиры и экономия средств. Представьте, что вы обратились в агентство с просьбой помочь вам в аренде. Стоимость услуг подобных агентств недвижимости составляет, как правило, ежемесячную плату за арендованную недвижимость. Поэтому, если Вы хотите снять квартиру без посредников, допустим за 20000, Вам такую же сумму придется заплатить за услуги агента, нашедшего Вам этот вариант, а еще заплатить залог хозяину квартиры (в большинстве случаев без залога в размере месячной платы собственники отказываются сдавать жилье в аренду), равный той же сумме. Как результат, воспользовавшись услугами агентства, вы платите единовременно не 20000 за месяц аренды, а 60000. Такая сумма для многих неприемлема. Так что сдать однокомнатную квартиру- вполне нормальное решение. Договор на словах. Многие относят его к недостаткам, хотя на деле – это существенное достоинство. Наем квартиры без посредников возможен без составления договора, в отличие от аренды недвижимости юридическим лицом. Полное доверие между нанимателем и наймодателем позволяет урегулировать все вопросы без составления официальных документов. Если же аренда квартиры без посредников осуществляется с незнакомыми людьми, процедуру оформления сделки передачи жилья в наем можно упростить по взаимному соглашению сторон. К примеру, можно составить договор только по самым основным пунктам, не требовать заверения договора у нотариуса (договор найма действителен и без санкции нотариуса) и т.д. Экономия нервов. Вам не придется отвечать на множество телефонных звонков, которыми вас будут атаковать риэлторы, если вы обратитесь за помощью в агентство недвижимости. Нередки случаи, когда спустя уже довольно внушительное время после найма квартиры люди получали звонки от агентов с новыми предложениями. Не волнуйтесь и не пугайтесь - Аренда квартиры без посредников не принесет Вам неудобств. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





