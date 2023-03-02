В самых разных сферах используется высокопрочный крепеж. Крепежные изделия классифицируются по международной системе. По ней высокопрочными считаются детали, имеющие сопротивление 800МПа. Создание такого крепежа предполагает применение специальных технологий, каждая деталь выполняется методом холодной или горячей прокатки с дальнейшим закаливанием металла. На высокоточном оборудовании выполняются резьбы. Создание долговечной техники невозможно без использования прочного крепежа. Такими крепежными деталями и метизами скрепляют герметичные узлы, сложные технологические системы. Такой крепеж высокопрочный позволяет автоматизировать процессы сборки, что значительно повышает производительность. В объемах производства крепежных изделий Россия уступает западным странам, что заметно по многим отраслям тяжелой промышленности.

Как определяется крепеж?

Наши машины не всегда выдерживают гарантированные сроки, чего не скажешь о машинах американского, шведского, французского или немецкого производства. Но постепенно РФ встает в ряд со странами, которые выпускают высокопрочный крепеж. Дело даже не в промышленности, а в материалах и технологиях изготовления. На современный крепеж не существует справочников для проектирования систем и узлов. Все приходится заимствовать, так обрусела немецкая система стандартизации DIN, похожая на российские ГОСТы. Приведем примеры материалов для изготовления метизов, которые на российском рынке позиционируются под сертификационным кодом DIN. Например, материал, качество и параметры DIN 912 ВИНТ продублированы российским ГОСТом и международным сертификатом качества.

Как изготавливается крепеж?

Стальная крепежная деталь – винт, имеющий цилиндрический оголовок с шестигранным углублением внутри, по контуру совпадающим с рабочей поверхностью ключа. Резьба на метизе нарезана метрическая. В зависимости от размеров винта ее шаг варьируется. Для изготовления винтов используется специальная сталь, пригодная для высокопрочного крепежа. Сталь подвергается дополнительной обработке наслоением цинка или гальваническим никелированием. Иногда допускается применение нержавеющей стали. Для соединения плоскостей, деталей, частей узлов, которые работают в агрессивных средах, винт выполняют из высокопрочного пластика или латуни. При соблюдении всех требований крепеж получается прочным и долговечным. Особенно важно соблюдение всех требований при производстве установочных винтов.