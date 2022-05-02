Каркасные бассейны - все плюсы

Кто не любит летом день другой провести на дачном участке? А если рядом речка, то Вы самый счастливый человек. А как быть тем, кто далеко от воды? Лучшим вариантом здесь могут стать каркасные сборные бассейны, которые подарят на свежем воздухе море удовольствия. Почему подобные бассейны имеют такую популярность? Все дело в достоинствах и удобстве. Рассмотрим подробнее их характеристики. Для установки каркасных бассейнов много времени и сил не нужно. Нет необходимости в подготовке грунта, вполне достаточно свободного клочка земли. Есть поверхностные модели, при установке которых остается нетронутым окружающий ландшафт. Каркасные бассейны потребуют на свою установку 30 минут времени, спустя которые можно набирать воду, естественно вам понадобится фильтр для бассейна. Они отличаются по объему и площади, что дает возможность выбрать бассейны необходимых параметров.

Особенно обрадует установка бассейна детей. Для них это наибольшая радость, интерес и увлечение. С приобретением бассейна следует серьезно задуматься о безопасности. Предлагаемые модели каркасных бассейнов безопасны и надежны. Благодаря полиэстеровым и виниловым слоям, поверхность устойчива к повреждениям. Жесткий каркас обеспечивает дополнительную защиту, он выполнен из высокопрочной антикоррозийной стали. Срок службы подобных бассейнов исчисляется многими годами. Все эти годы бассейны будут служить местом Вашего отдыха.

Те, кто уже установил каркасные бассейны на своих дачных участках, положительно отзываются об их эксплуатационных характеристиках и что химия для бассейна расходуется очень экономно. Никаких особых знаний для установления бассейна нет, не требуется возведение сложных инженерных коммуникаций. Кроме простоты сборки, каркасные бассейны обладают таким преимуществом, как низкая цена. Наш магазин представляет большой ассортимент каркасных сборных бассейнов от производителей. Материалом для каркасных бассейнов является смесь полиэстера и винила, который отличается высокой прочностью. При замене воды есть возможность тщательно вымыть его стенки мыльным раствором с последующим полосканием проточной водой. Многие спрашивают, как часто следует менять воду в сборном бассейне? Здесь многое зависит от характеристик воды, от ее жесткости и прозрачности. В комплект бассейнов входят также насосы со встроенными фильтрами, которые можно приобрести и отдельно. Насосы обеспечивают рециркуляцию воды с ее обязательной очисткой. Вам остается лишь периодическая чистка установленных фильтров. Дополнительно можно использовать дезинфицирующие таблетки.

По материалам https://pool.msk.ru.