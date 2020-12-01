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Каркасные дома

Вчера, 00:04

Каркасные домаКаркасные дома

 

Когда вы смотрите американский фильм, то какие эмоции у вас возникают? Что вы чувствуете, когда смотрите на эти небольшие и комфортные дома? Конечно, вам хочется иметь такое жилище. Знаете ли вы, что в Европе и в северной Америке очень популярна каркасная технология строительства. Скорее всего данное жилье можно позиционировать с бюджетной точки зрения. Однако, по своим эксплуатационным характеристикам оно не уступает массивным и привычным нам строениям из кирпича.Сегодня мы поговорим с вами обо всех преимуществах каркасных домов. Кстати, вы знали, что каркасный дом можно построить своими руками? Нет? Тогда мы поговорим и об этом тоже.

 

О плюсах каркасных домов

Ни для кого не секрет, что каркасные дома выглядят очень красиво, но помимо внешнего вида они имеют ещё огромное количество особенностей. Что же, давайте с этим разберёмся:

  • Внешний вид. Каркасный дом выглядит очень красиво и привлекательно. Вы можете сделать такую отделку дома, которая вам понравится. К тому же, сейчас очень много кровельных материалов, которые помогут сделать ваше жилище более уникальным.
  • Цена. По сравнению с кирпичными домами и зданиями из моноблоков, каркасные жилища имеют весьма доступную и приемлемую стоимость.
  • Тепло. Даже в самые лютые морозы внутри каркасного дома будет тепло. Все это потому, что стены такого жилища практически полностью состоят из утеплителя.
  • Прохлада. С помощью утеплителя и деревянного каркаса дом не будет нагреваться в летнее время года. Материалы просто не пропускают тепло.
  • Строительство. Существенным достоинством каркасного дома является то, что он очень прост в строительстве. Возвести такое сооружение может даже тот человек, который ничего не понимает в данной сфере деятельности.
  • Возможности. Каркасный дом возможно построить даже в зимнее время года. Также, при строительстве каркасного дома вам не придётся использовать какую-либо специальную технику.

 

Своими руками!

Мечтаете построить каркасный дом своими руками? Тогда вам необходимо выполнить эти этапы:

  • Подготовить участок и сделать разметку дома.
  • Заложить фундамент. Здесь можно отметить ещё одно преимущество каркасного дома: под его постройку подойдёт практически любой вид фундамента.
  • Обустроить пол каркасного дома.
  • Обустроить стены и крышу каркасного дома.
  • Утеплить каркасный дом.

Подробнее о том, как проводится каждый из этапов вы можете посмотреть в интернете.

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