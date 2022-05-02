 "Гавайи" теперь ближе, чем кажется! » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » "Гавайи" теперь ближе, чем кажется!

"Гавайи" теперь ближе, чем кажется!

Вчера, 11:28

С приходом долгожданной весны начинается дачный сезон для миллионов наших соотечественников. И я не являюсь исключением. Всякий раз, следуя привычным автомобильным маршрутом от дома до своего дачного массива, я стал замечать следующую тенденцию: с каждым годом на дачных участках стало увеличиваться количество каркасных бассейнов, всевозможных форм и размеров. И чем дальше дача удалена от естественного водоёма, тем больше бассейнов можно встретить. Действительно, на своём опыте, я могу сказать, что это новшество очень удобное и революционное.

Экологически чистые, гипоаллергенные материалы, созданные по инновационным технологиям защищают нас и наших детей. Ведь раньше приходилось довольствоваться садовым душем, поливаться из простого шланга или долго идти, мучаясь от жары до ближайшей речки. Конечно некоторые дачники, чтобы как то улучшить своё комфортное пребывание на даче стали рыть стационарные бассейны, применяя при этом все, что попадётся под руку. Получалось не очень экологично, гигиенично, да содержать и ухаживать за таким бассейном было неудобно и громоздко. С появлением каркасных бассейнов всё кардинально поменялось. Сравнительно недорогие по цене, доступные по размеру и конструкции, каркасные бассейны буквально ворвались в нашу размеренную дачную жизнь и подняли наш отдых на более высокий уровень. Кстати на оборудование для бассейна цена сейчас очень выгодная! Заходите на сайт https://poolfactory.ru и убедитесь сами.

Теперь дачники не только устанавливают каркасные бассейны, наполняют их водой, но и создают вокруг этого искусственного водоёма соответствующий антураж. И это уже вошло в моду. Теперь можно увидеть каркасный бассейн, стилизованный под Гавайский пляж или уголок тропического леса. И ещё одна немаловажная деталь: каркасный бассейн для дачи очень компактен, занимает мало места при хранении и быстро собирается в прочную конструкцию.

Среди наших детей теперь есть два самых любимых момента в году: это устанавливать ёлку на Новый год и монтировать каркасный бассейн на даче. Столько всегда шуму и радости, не передать!

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каркасные бассейны

Дед Мороз - зовите в гости

Какие бывают бассейны

Замечательный отдых в Адлерском районе

Строительство бани: мелочи и детали

"Дачный ответ"


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Май 2022 (16)
Апрель 2022 (38)
Март 2022 (15)
Февраль 2022 (28)
Январь 2022 (59)
Декабрь 2021 (15)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.