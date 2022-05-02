"Гавайи" теперь ближе, чем кажется! С приходом долгожданной весны начинается дачный сезон для миллионов наших соотечественников. И я не являюсь исключением. Всякий раз, следуя привычным автомобильным маршрутом от дома до своего дачного массива, я стал замечать следующую тенденцию: с каждым годом на дачных участках стало увеличиваться количество каркасных бассейнов, всевозможных форм и размеров. И чем дальше дача удалена от естественного водоёма, тем больше бассейнов можно встретить. Действительно, на своём опыте, я могу сказать, что это новшество очень удобное и революционное.



Экологически чистые, гипоаллергенные материалы, созданные по инновационным технологиям защищают нас и наших детей. Ведь раньше приходилось довольствоваться садовым душем, поливаться из простого шланга или долго идти, мучаясь от жары до ближайшей речки. Конечно некоторые дачники, чтобы как то улучшить своё комфортное пребывание на даче стали рыть стационарные бассейны, применяя при этом все, что попадётся под руку. Получалось не очень экологично, гигиенично, да содержать и ухаживать за таким бассейном было неудобно и громоздко. С появлением каркасных бассейнов всё кардинально поменялось. Сравнительно недорогие по цене, доступные по размеру и конструкции, каркасные бассейны буквально ворвались в нашу размеренную дачную жизнь и подняли наш отдых на более высокий уровень. Кстати на оборудование для бассейна цена сейчас очень выгодная! Заходите на сайт https://poolfactory.ru и убедитесь сами.



Теперь дачники не только устанавливают каркасные бассейны, наполняют их водой, но и создают вокруг этого искусственного водоёма соответствующий антураж. И это уже вошло в моду. Теперь можно увидеть каркасный бассейн, стилизованный под Гавайский пляж или уголок тропического леса. И ещё одна немаловажная деталь: каркасный бассейн для дачи очень компактен, занимает мало места при хранении и быстро собирается в прочную конструкцию.



Среди наших детей теперь есть два самых любимых момента в году: это устанавливать ёлку на Новый год и монтировать каркасный бассейн на даче. Столько всегда шуму и радости, не передать! скачать dle 11.0фильмы бесплатно





