Каждому из нас приходилось или еще придется хоть раз побывать у нотариуса, ведь без печати и подписи нотариуса невозможно совершить сделку, получить наследство, купить недвижимость или составить завещание - они должны быть заверены нотариально. Как правило, подпись нотариуса во много раз уменьшает риск той или иной сделки, но, к сожалению, нотариально заверенный документ не всегда является гарантией, потому, что велик риск, попасть на прием к ненастоящему нотариусу, который не обладает юридическим правом заверять документы.

И чтобы оградить наших читателей от обмана, мы решили рассказать, как выбрать нотариуса правильно. Во-первых, пока вы еще не зашли в кабинет нотариуса обратите внимание, работает ли нотариус в выходные дни. Если нотариус ведет прием даже по выходным, это говорит о том, что он хороший специалист, у которого большой наплыв клиентов. Во-вторых, обратите внимание, где расположен офис специалиста. Хорошо, если офис нотариуса находится в центре города в хорошем помещении. Интерьер и общее убранство офиса тоже имеют большое значение. У компетентного нотариуса интерьер и вся оргтехника должна быть на высшем уровне.

А если его кабинет находится на окраине города, да еще и в захудалой квартирке, то такому нотариусу доверять не советуем. В-третьих, зайдя в кабинет нотариуса, не стесняйтесь спросить его документы и лицензию, которая подтверждает, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление нотариальной деятельности. Также лицо, предоставляющее юридические услуги, должно иметь высшее юридическое образование, о котором должен свидетельствовать соответствующий документ. И последний документ, который необходимо проверить, так это приказ о том, что данный нотариус наделен соответствующими полномочиями. Этот приказ выдается органом Управления Юстиции.

Но если вы по каким-то причинам стесняетесь спросить у нотариуса все эти документы, то проверить его личность вы можете, позвонив в Нотариальную палату, т.к. каждый нотариус, будь то частный или государственный, должен быть членом Нотариальной палаты. Также стоит обратить внимание, как выбранный вами нотариус проводит оформление документов. Как правило, все документы составляются на бланках строгой отчетности, а они в свою очередь должны быть изготовлены из бумаги с защитой. Также на таких бланках обязательно должна быть голограмма, серия и номер бланка. Когда документ уже заполнен, нотариус должен поставить свои инициалы, подпись и гербовую печать. Не забудьте оценить и человеческие качества нотариуса.

Если он тепло общается с клиентами и вникает в каждую проблему, как бы пропуская ее через себя, это говорит о его компетентности. Перед тем как совершать сделку попросите, чтобы нотариус рассказал вам обо всех тонкостях этого дела, а особенно о тех нюансах, на которые следует обратить внимание. Хороший нотариус должен обязательно предупредить своего клиента о возможных проблемах связанных с данной сделкой. Мы во всех подробностях рассказали вам, как выбрать нотариуса и надеемся, что теперь вы будете обходить стороной мошенников и выберите действительно компетентного нотариуса.