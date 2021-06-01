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Эвакуатор
Вчера, 12:26
Буксировка поломанного автомобиля – сложная задача, особенно, если в транспортном средстве отказал мотор. Если есть буксировочный трос и другой исправный автомобиль, который отбуксирует неисправное авто до СТО или на стоянке, при соблюдении определенных правил с самостоятельной эвакуацией не возникнет никаких проблем. При этом есть ряд ситуаций, в которых буксировка авто с помощью троса запрещена из-за технических соображений или действующих правил дорожного движения.
Отказаться от самостоятельной буксировки авто с помощью троса следует в следующих случаях:
Если при буксировке были нарушены правила дорожного движения, полиция вряд ли привлечет водителей к ответственности. В данном случае стоит опасаться не полиции, а переживать за свою безопасность, а также за безопасность водителя буксировщика и других участников дорожного процесса.
Если отказаться от буксировки вовсе невозможно, старайтесь ехать на минимальной скорости – до 40 километров в час, так удастся максимально контролировать процесс. Вызвать эвакуатор желательно в случае, если от места поломки до СТО расстояние превышает 50 км.
http://autogarant-nn.ru/ - заимствовано с официального ресурса об эвакуаторах.