Буксировка поломанного автомобиля – сложная задача, особенно, если в транспортном средстве отказал мотор. Если есть буксировочный трос и другой исправный автомобиль, который отбуксирует неисправное авто до СТО или на стоянке, при соблюдении определенных правил с самостоятельной эвакуацией не возникнет никаких проблем. При этом есть ряд ситуаций, в которых буксировка авто с помощью троса запрещена из-за технических соображений или действующих правил дорожного движения.

Отказаться от самостоятельной буксировки авто с помощью троса следует в следующих случаях:

В месте аварии установлены дорожные знаки, запрещающие передвижение транспорта с прицепом. Учитывайте, что по ПДД буксируемый автомобиль также относится к прицепам. Не подвергайте себя штрафам. Нет подходящего для буксировки транспорта. Буксируемое авто не должно весить больше буксировщика (допускается разница до 50% веса). У неисправного транспорта вышел из строя не только мотор, но и рулевое управление. В данном случае буксировка возможна только при частичной или полной погрузке неисправного авто на эвакуатор из области . При жесткой сцепке буксируемого автомобиля и буксировщика длина троса превышает 4 метра. Перевозка неисправного авто в данном случае небезопасна – будут возникать сложности на поворотах, которые могут спровоцировать ДТП. Жесткая сцепка между автомобилями делает длину троса меньше 4 метров или больше 6 метров. В случае большого расстояния возникает сложность при поворотах, также есть вероятность, что невнимательные водители попытаются вклиниться между вашим транспортом. При малой длине троса существует вероятность, что буксируемый автомобиль въедет в зад буксировщику. Запрещена буксировка в гололед, а также на мокрой трассе, когда возрастает риск входа в неконтролируемый занос.

Если при буксировке были нарушены правила дорожного движения, полиция вряд ли привлечет водителей к ответственности. В данном случае стоит опасаться не полиции, а переживать за свою безопасность, а также за безопасность водителя буксировщика и других участников дорожного процесса.

Если отказаться от буксировки вовсе невозможно, старайтесь ехать на минимальной скорости – до 40 километров в час, так удастся максимально контролировать процесс. Вызвать эвакуатор желательно в случае, если от места поломки до СТО расстояние превышает 50 км.

http://autogarant-nn.ru/ - заимствовано с официального ресурса об эвакуаторах.