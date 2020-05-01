Предварительная оценка авто. Как определить залоговую стоимость?

Многие статьи в Интернете делают акцент на том, что следует оценивать залоговую сумму машины при помощи калькулятора, который ломбард размещает на своём сайте. Но такой способ не всегда является корректным, потому что в систему расчёта может быть включена базовая комплектация закладываемого транспорта, также многие ломбарды искусственно завышают цену для привлечения клиентов. Именно поэтому для расчёта максимально честной суммы заложенного транспорта важно знать все тонкости.

Как правило, оформление займа в автоломбардах проходит в несколько этапов:

1. Определяется имущество, которое будет заложено, у клиента должна быть генеральная договоренность на авто. Клиент оговаривает с ломбардом сумму и срок, на который он желает получить займ.

2. Далее оценщик проверяет, в каком состоянии автомобиль, а также чист ли он юридически, наличие залогов в других организациях.

3. Оценщик составляет договор с клиентом и согласовывает все детали.



Заем выдаётся в том размере, какой был определён в этапах, описанных выше. Автомобиль перемещается на стоянку ломбарда. В некоторых случаях ПТС автомобиля остается в хранилище. Автоломбард берёт на себя всю ответственность за сохранность имущества.

В каком состоянии закладываются автомобили?

Залог транспорта возможен в случае, если только он полностью исправен, оценщик также обращает внимание на внешний вид и техническое состояние. Существует ограничение по возрасту авто:



1. ТС отечественных марок – от 3-х лет и менее.

2. ТС зарубежных марок – от 8-10 лет и менее.



Связано это с тем, что, если клиент оказывается не в состоянии погасить долг, заложенное имущество будет продано, а транспортные средства, которые находятся в длительном пользовании, очень сложно продать.