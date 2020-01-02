Качественная защита стен от повреждений – особенности конструкции, назначение, возможности

Как качественным образом модернизировать современное заведение, специализирующееся на логистике? Ведь зачастую во время транспортировки продукции может возникнуть опасная ситуация. Например, груз является крупногабаритным, имеется высокий риск повредить стену здания. Как быть в таком случае? Для того, чтобы предотвратить такое негативное явление, нужна качественная защита стен от повреждений. Такие изделия должны полностью соответствовать строгим требованиям нормативной документации – ГОСТ, ТУ. Во время контакта с жидкостями или же при попадании солнечных лучей солнца не выделять вредных токсических веществ. Только тогда можно с уверенностью заявить о целесообразности применения защиты стен от повреждений. Чаще всего такие конструкции имеют вид профиля или бруска. Также это могут быть резинотехнические изделия.

В чем ключевые особенности применения таких изделий и в чем их преимущества?

Если вам необходимо выполнить сразу две задачи – функция сигнализирования и защиты, то в таком случае самым приемлемым решением будет выбор специального профиля, который создается на основе полиуретана. Это специальный полимерный материал, который отличается наличием износоустойчивых свойств, легкого веса и простоты в монтаже. Также принято выделять следующие преимущества применения такой защиты для стен:

во-первых, это безопасность такого материала. Полиуретан – это безопасный материал полимерного состава, который не контактирует с другими веществами, не выделяет вредных химических веществ. Поэтому такая защита нашла широкое применение во многих заведениях логистического назначения;

во-вторых, это широкая сфера применения. Полиуретановая защита для стен применяется не только для качественного обустройства логистических объектов, складских помещений. Но и для организации зон парковок, офисных и торговых помещений и многих других. В общем, те места, где ожидается транспортировка крупногабаритной продукции.

Другим важным преимуществом применения является доступная стоимость на защиту. Если вы хотите выгодно купить ее, то рекомендуется обратиться к специалистам нашей компании прямо сейчас.