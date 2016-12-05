Эксклюзивная акция от компании Vipro Markets

Какие только условия не предлагают брокерские компании, чтобы привлечь новых клиентов. Беспроигрышный вариант – разнообразные акции. На всеобщем фоне брокерских компаний особенно выделяется компания Vipro Markets. Суть новой акции компании заключается в том, что брокер выплатит 500 долларов любому своему клиенту, который наторгует 500 лотов.

Как утверждают представители компании, данная акция проводится с целью эффективной онлайн-торговли на Форекс за счет инновационных разработок и привлекательных торговых условий. Участник акции, который торгует в обычном режиме, может получить дополнительный денежный бонус от Vipro Markets.

В чем же преимущества работы с компанией Vipro Markets? В своей деятельности компания придерживается принципа «прибыль клиента – доход компании». Брокер обеспечивает все условия для того, чтобы каждый трейдер мог эффективно торговать на Форекс. Особенно в компании заботятся о защищенности средств клиентов, качественной и безопасной торговле. К тому же Vipro Markets имеет лицензии ведущих регуляторов Европы, среди которых лицензия от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC. Компания также входит в состав Компенсационного фонда инвесторов, поэтому, если брокер не сможет выполнить свои финансовые обязательства, то пострадавший все равно получит компенсацию.

Кроме этого, компания Vipro Markets предоставляет еще ряд преимуществ. Например, уникальные условия по спредам и комиссиям. К слову, они считаются самыми низкими на Форекс. За ввод и вывод средств брокер не берет комиссий, поэтому прибыль выводится в полном объеме. Комиссия также не взимается, если трейдер пополняет счет на сумму от 5000 долларов или эквивалентной сумме в другой валюте с помощью банковского перевода.

Компания постоянно предоставляет своим клиентам возможность поучаствовать в разных акциях и розыгрышах. А недавно стартовала еще одна акция Vipro Markets, которая позволяет получить от компании 500 долларов за наторгованные 500 лотов. При этом трейдеры торгуют на Форекс в условиях повышенной безопасности, надежности и комфорта.

Но и это не все сюрпризы от компании. В рамках уникальной программы «Получи 50% скидку на комиссию при открытии сделок!» трейдеры, которые успеют зарегистрировать до 15 декабря счета типа ECN Pro или VIP могут получить половину суммы от комиссии за все сделки, которые совершались в течение месяца.

Это еще не все преимущества, которые предоставляет Vipro Markets. Сотрудничая с данной компанией, вы получаете самые низкие спреды и комиссии, выставление ордеров без ограничений, минимальный стартовый депозит, который составляет всего лишь 25 долларов и многое другое.