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Конкурс детского рисунка

Сегодня, 09:32

Мы создаем культуру, которая способствует развитию личности и воспитанию вкуса. В наших детях живет колоссальный творческий потенциал, который нужно развивать и показывать миру. Школа искусств совместно с фестивалем художников расширяет творческую аудиторию, чтобы найти способных и талантливых детей и помочь им в их творческом развитии. Организаторы верят, что выставка детских работ и конкурс подарит юным участникам веру в себя и в счастливое будущее нашей страны. На нашем сайте здесь вы узнаете, как проходит конкурс.

 

Стандартные требования к работам:

Рисунки должны соответствовать теме выставки. Принимаются художественные произведения детского изобразительного искусства, выполненные в разной технике на бумаге форматом А2 или А3. Каждый рисунок должен быть сопровожден заявке, где указывается:

  1. фамилия и имя автора, а также возраст;
  2. фамилия и имя родителей;
  3. название рисунка и его описание (использованные краски или карандаши, размер, как нарисован)
  4. телефон;
  5. почтовый адрес проживания автора,
  6. электронный адрес;
  7. наименование учебного заведения, в котором учиться автор и творческий руководитель (если таковой был)
  8. а также согласие на использование рисунка.

Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может превышать нескольких работ.

 

Правила участия:

К участию в конкурсе рисунка приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет, проживающих в России (независимо от места прописки). Прием работ оглашается организаторами конкурса. Обычно организаторы объявляют список 30 участников, чьи работы отобраны для выставки. В ходе выставки пройдет конкурс. К концу приема работ (до определенного назначенного числа месяца) организаторы объявят, в какие даты и где будет проходить выставка. По результатам конкурса победители будут награждены ценными призами, а работы финалистов могут войти к подборке картин-иллюстраций календаря на 2017 год. Если ваш ребенок обладает талантом художника, любит рисовать, и склонен к рисованию разными техниками, то конкурс детского рисунка точно для вашего ребенка! Присылайте работы вашего чада на наш электронный адрес и ожидайте ответа об оценке в течение нескольких дней. Талант не должен пропадать, присылайте рисунки прямо сейчас! А вдруг ваш ребёнок талантливый художник, который в будущем добьется огромных высот. Не упускайте свой шанс!

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