В аэрографии покрытый черным цветом фон открывает массу возможностей для работы. Хорошая черта черного фона - это способность подчеркивать любые цвета на его поверхности. Из-за разницы в оттенке, они как будто загораются в темноте - это делает академический рисунок более выразительным и красивым. Для того, чтобы воспользоваться этим эффектом в полной мере, воспользуйтесь этими советами.



В первую очередь, выберите изображение для рисования аэрографом на поверхности и сделайте трафареты для аэрографии, которые помогут вам в работе над рисунком. Если вы собираетесь рисовать рисунок из сложных элементов, сделайте больше трафаретов - для каждой из частей изображения. Хорошо представьте, как должна выглядеть законченная работа. Используйте трафареты для того, чтобы задать основные линии рисунка. После этого отредактируйте получившиеся изображения с помощью аэрографа. Рисунки для срисовки у нас кстати так же есть здесь.



Подберите цвета красок исходя из того, как они будут смотреться на выбранной поверхности. С учетом того, что поверхность у нас темная, неоновые и ярко-желтые цвета будут особенно хорошо выделяться. Выберите цвета краски распылителя краски, которые обнаружатся на Вашем черном холсте. Неоновые цвета и ярко-желтые цвета и блюз выделяется особенно хорошо. Если Вы хотите использовать более темные цвета, вам следует вначале нанести основу белой краской, а затем выбранный цвет.



После нанесения рисунка описанным образом, используйте карандаш для легкого наброска поверх краски, там где рисунок оставленный трафаретом будет корректироваться.



Размещайте трафарет на поверхности исходя из карандашных меток. Волнообразными движениями слегка распылите аэрографом краску по трафарету. Продолжайте работать распылителем, пока краска не покроет необходимым слоем заданный участок рисунка.



Дайте рисунку высохнуть и повторите действия с размещением трафарета и закрашиванием нужной области с его помощью.



В финальной стадии работы, используйте краски для аэрографии для того, чтобы убрать пятна или скорректировать изображение полученное с помощью трафарета.