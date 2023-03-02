Нанесение логотипа на пледы

Плед лучший универсальный подарок для родных и близких, именно он согревает нас в холодные погоду, дарит на тепло и комфорт. Именно плед дарит нам ощущения расслабленности и помогает расслабится в конце тяжелого трудового дня. Ассортимент пледов очень широк, они отличаются друг от друга не только размерами и материалов (акрил, шерсть), из которого они пошиты, а и разнообразной расцветкой (однотонные, с рисунком). Также очень часто на пледы наносятся логотипы. Фирма-производитель наносит свой логотип на данное изделий с целью саморекламы и для того чтобы сделать плед узнаваемым. Логотипы указывают нам на качество производителя. Пледы с логотипом стали очень популярны и в рекламной продукции в последнее время.

Некоторые из них представлены ниже:

Вышивка

Аппликация с вышивкой

Этикетка из кожи

Трансферная печать

Метод тиснения

Шелкография

ПВХ аппликация

Жаккард, лейбл

Цифровая печать

Лазерная гравировка

Тампопечать

И это еще не весь список. Рассмотрим некоторые из самых популярных методов нанесения логотипа на плед

Методы

Пожалуй самым популярным методом является вышивка. С помощью современного оборудования, на пледе можно выполнить логотип любой сложности. Это смотрится красиво, стильно и дорого.



Также известен такой способ как трансфер, нанесение изображения с помощью трафарета и термопресса. Данный способ способен создавать различную текстуру логотипа.



Тиснение это как бы выдавливание на различных материалах, таких как: кожа, бумага, дерево и т.п Жаккардовое нанесение - это способ отображения логотипа на пледе в процессе изготовления, во время того как он ткется Также существуют специально изготовленные для пледа жаккардовые этикетки с логотипом. Так же у нас есть нанесение логотипа на зонт. Логотипы-шевроны говорят сами за себя. Это скорее самый несложный способ нанесения логотипа.



Если говорить о ПВХ аппликациях от то здесь также существует множество способов отображения логотипа на пледе. Самые известные из них - это светоотражающая аппликация,с тиснением,флокированная,вшивная.



Плед незаменимая вещь, помогающая сделать нашу жизнь теплее и комфортнее. Станет полезным как для детей так и для взрослых. Радуйте своих близких теплом и заботой, а подарок в виде теплого красивого пледа поможет вам в этом.