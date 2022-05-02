Правильный и теплый подарок Плед лучший универсальный подарок для родных и близких, именно он согревает нас в холодные погоду, дарит на тепло и комфорт. Именно плед дарит нам ощущения расслабленности и помогает расслабится в конце тяжелого трудового дня. Ассортимент пледов очень широк, они отличаются друг от друга не только размерами и материалов (акрил, шерсть), из которого они пошиты, а и разнообразной расцветкой (однотонные, с рисунком). также очень часто на пледы наносятся логотипы. Фирма-производитель наносит свой логотип на данное изделий с целью саморекламы и для того чтобы сделать плед узнаваемым. Логотипы указывают нам на качество производителя. Существует множество технологий нанесение логотипа на зонт. Некоторые из них представлены ниже: - Вышивка - Аппликация с вышивкой - Этикетка из кожи - Трансферная печать - Метод тиснения - Шелкография - ПВХ аппликация - Жаккард, лейбл - Цифровая печать - Лазерная гравировка - Тампопечать и это еще не весь список. Рассмотрим некоторые из самых популярных методов нанесения логотипа на плед Методы Пожалуй самым популярным методом является вышивка. С помощью современного оборудования, на пледе можно выполнить логотип любой сложности. Это смотрится красиво, стильно и дорого. Также известен такой способ как трансфер, нанесение изображения с помощью трафарета и термопресса. Данный способ способен создавать различную текстуру логотипа. Так можно заказать упаковку для продукции с логотипом. Тиснение это как бы выдавливание на различных материалах, таких как: кожа, бумага, дерево и т.п Жаккардовое нанесение - это способ отображения логотипа на пледе в процессе изготовления, во время того как он ткется Также существуют специально изготовленные для пледа жаккардовые этикетки с логотипом. Логотипы-шевроны говорят сами за себя. Это скорее самый несложный способ нанесения логотипа. Если говорить о ПВХ аппликациях то здесь также существует множество способов отображения логотипа на пледе. Самые известные из них - это светоотражающая аппликация,с тиснением,флокированная,вшивная. Плед незаменимая вещь, помогающая сделать нашу жизнь теплее и комфортнее. Станет полезным как для детей так и для взрослых. Радуйте своих близких теплом и заботой, а подарок в виде теплого красивого пледа поможет вам в этом. По материалам https://marketprezent.ru/. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





