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Правильный и теплый подарок

Вчера, 05:45

Плед лучший универсальный подарок для родных и близких, именно он согревает нас в холодные погоду, дарит на тепло и комфорт. Именно плед дарит нам ощущения расслабленности и помогает расслабится в конце тяжелого трудового дня. Ассортимент пледов очень широк, они отличаются друг от друга не только размерами и материалов (акрил, шерсть), из которого они пошиты, а и разнообразной расцветкой (однотонные, с рисунком). также очень часто на пледы наносятся логотипы. Фирма-производитель наносит свой логотип на данное изделий с целью саморекламы и для того чтобы сделать плед узнаваемым. Логотипы указывают нам на качество производителя. Существует множество технологий нанесение логотипа на зонт.

Некоторые из них представлены ниже:

- Вышивка

- Аппликация с вышивкой

- Этикетка из кожи

- Трансферная печать

- Метод тиснения

- Шелкография

- ПВХ аппликация

- Жаккард, лейбл

- Цифровая печать

- Лазерная гравировка

- Тампопечать и это еще не весь список.

Рассмотрим некоторые из самых популярных методов нанесения логотипа на плед

Методы

Пожалуй самым популярным методом является вышивка. С помощью современного оборудования, на пледе можно выполнить логотип любой сложности. Это смотрится красиво, стильно и дорого. Также известен такой способ как трансфер, нанесение изображения с помощью трафарета и термопресса. Данный способ способен создавать различную текстуру логотипа. Так можно заказать упаковку для продукции с логотипом. Тиснение это как бы выдавливание на различных материалах, таких как: кожа, бумага, дерево и т.п Жаккардовое нанесение - это способ отображения логотипа на пледе в процессе изготовления, во время того как он ткется Также существуют специально изготовленные для пледа жаккардовые этикетки с логотипом. Логотипы-шевроны говорят сами за себя. Это скорее самый несложный способ нанесения логотипа. Если говорить о ПВХ аппликациях то здесь также существует множество способов отображения логотипа на пледе. Самые известные из них - это светоотражающая аппликация,с тиснением,флокированная,вшивная. Плед незаменимая вещь, помогающая сделать нашу жизнь теплее и комфортнее. Станет полезным как для детей так и для взрослых. Радуйте своих близких теплом и заботой, а подарок в виде теплого красивого пледа поможет вам в этом.

По материалам https://marketprezent.ru/.

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