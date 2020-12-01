В последнее время практически каждая организация, будь это крупная или маленькая фирма, стала задумываться о своём имидже. Одним из эффективных рекламных инструментов, который работает самостоятельно. Но при этом невысокий в цене, является полиграфическая продукция. Пожалуй, уже нет такой компании, которая занимается реализацией товаров, не задумывалась бы о том, как красиво упаковать товар. Так, бумажные пакеты с логотипом стали пользоваться признанной во всём мире популярностью.

Современные типографии могут предложить очень большой спектр услуг. Огромный выбор различных материалов для изготовления продукции, новые технологии нанесения изображения. Именно это всё позволяет руководителям предприятий выбрать для себя наиболее приемлемый вариант, подходящий не только по требуемым критериям, но и по стоимости. Разумеется, что крупные и успешные компании всегда стараются привлечь к себе максимальное внимание, поэтому никогда не экономят на такой продукции, как упаковка. Для нанесения логотипа компании на пакеты могут быть использованы не только стандартные принты, но и такая технология, как тиснение, фольгирование, что в последнее время стало очень модно. Смотрятся изделия с такими логотипами дорого и очень представительно.

Для создания индивидуальной упаковки предлагаются услуги дизайнеров, которые могут разработать не только сам макет пакетов, но и логотип для компании. Услуга весьма востребована и популярна во всём мире, при этом стоит недорого и её могут позволить даже начинающие компании с небольшим бюджетом.