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Классификация газораспределительных станций ГРС в России

Сегодня, 15:14

Классификация газораспределительных станций ГРС в РоссииКлассификация газораспределительных станций ГРС в России

 

Эксплуатация газа конечными потребителями, будь то отопительные котельные, предприятия или фабрики, невозможна без предварительной подготовки. Для этого предназначены ГРС – газораспределительные станции. Они понижают уровень давления до приемлемой отметки, проводят фильтрацию газа и последующую передачу в точки забора. К тому же посредством специальных датчиков ведут учёт и оповещают службу безопасности в случае возникновения утечек или других угроз. Поэтому ГРС сегодня используются повсеместно по всей стране (приобрести станции можно в компании «Вит-ТехГаз» - https://tdvit.ru/).

 

Разновидности

Так как объекты, потребляющие сырьё, равно как и решаемые задачи, различаются, то и сами газораспределительные станции бывают разных видов. Прежде всего, их различают по уровню производительности:

  • малые – 1-50 тыс. м.куб. / ч;
  • средние – 5-160 тыс. м.куб. / ч;
  • большие – более 160 тыс. м.куб. / ч.

Выбор будет зависеть от потребностей конечного потребителя. Другое разделение – по назначению. Выделяют такие виды ГРС:

  • для установки на ответвлениях магистралей. Позволяют перенаправить определённый объём газа в другую точку;
  • для предварительной подготовки. Специальное оборудование очищает сырье от мелких примесей, проводит подогрев и последующую отправку;
  • для контроля и распределения. Точки ГРС отслеживают объём поступающего газа и распределяют его в зависимости от нужд дальше стоящих объектов: жилые дома, предприятия, С/Х комплексы и пр.

Ещё один критерий разделения – это конструкция. Тут есть три вида газораспределительных станций:

  • ГРС индивидуального проектирования. Разрабатываются специализированными компаниями по предварительно подготовленному проекту. Как правило, такие станции предназначены для снабжения отдельных частных домовладений, жилых районов или предприятий;
  • блочно-комплектные ГРС. Отдельно стоящие станции в виде блок-бокса, который, как правило, обеспечивает газоснабжение на стадии строительства объекта. Затем блок транспортируется в другую точку для последующего использования. Такие станции имеют многоуровневую теплоизоляцию и полный набор оборудования для контроля и подачи газа;
  • автоматические ГРС. По конструкции схожи с предыдущими видами. Главное отличие – это полная автоматизация рабочего процесса. Управление осуществляется дистанционно, на самом объекте не присутствуют люди.

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