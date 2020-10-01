Классификация газораспределительных станций ГРС в России
Эксплуатация газа конечными потребителями, будь то отопительные котельные, предприятия или фабрики, невозможна без предварительной подготовки. Для этого предназначены ГРС – газораспределительные станции. Они понижают уровень давления до приемлемой отметки, проводят фильтрацию газа и последующую передачу в точки забора. К тому же посредством специальных датчиков ведут учёт и оповещают службу безопасности в случае возникновения утечек или других угроз. Поэтому ГРС сегодня используются повсеместно по всей стране (приобрести станции можно в компании «Вит-ТехГаз» - https://tdvit.ru/).
Разновидности
Так как объекты, потребляющие сырьё, равно как и решаемые задачи, различаются, то и сами газораспределительные станции бывают разных видов. Прежде всего, их различают по уровню производительности:
- малые – 1-50 тыс. м.куб. / ч;
- средние – 5-160 тыс. м.куб. / ч;
- большие – более 160 тыс. м.куб. / ч.
Выбор будет зависеть от потребностей конечного потребителя. Другое разделение – по назначению. Выделяют такие виды ГРС:
- для установки на ответвлениях магистралей. Позволяют перенаправить определённый объём газа в другую точку;
- для предварительной подготовки. Специальное оборудование очищает сырье от мелких примесей, проводит подогрев и последующую отправку;
- для контроля и распределения. Точки ГРС отслеживают объём поступающего газа и распределяют его в зависимости от нужд дальше стоящих объектов: жилые дома, предприятия, С/Х комплексы и пр.
Ещё один критерий разделения – это конструкция. Тут есть три вида газораспределительных станций:
- ГРС индивидуального проектирования. Разрабатываются специализированными компаниями по предварительно подготовленному проекту. Как правило, такие станции предназначены для снабжения отдельных частных домовладений, жилых районов или предприятий;
- блочно-комплектные ГРС. Отдельно стоящие станции в виде блок-бокса, который, как правило, обеспечивает газоснабжение на стадии строительства объекта. Затем блок транспортируется в другую точку для последующего использования. Такие станции имеют многоуровневую теплоизоляцию и полный набор оборудования для контроля и подачи газа;
- автоматические ГРС. По конструкции схожи с предыдущими видами. Главное отличие – это полная автоматизация рабочего процесса. Управление осуществляется дистанционно, на самом объекте не присутствуют люди.