 Парикмахерская мойка
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Парикмахерская мойка

Сегодня, 03:42

Парикмахерская мойкаПарикмахерская мойка

Одним из главных атрибутов салона красоты либо парикмахерской является парикмахерская мойка. Приобретая мойку для парикмахерской необходимо следовать установленными принципами, как и для подбора каждого парикмахерского оснащения. К примеру, для установки мойки понадобится учесть подобные значимые свойства, как наиболее комфортное место для ее размещения, степень загрузки салона и количество трудящихся специалистов.

Начиная планировать место для раковины, в главную очередность необходимо поразмышлять над подачей и выводом использованной воды. Это обязано быть не только лишь возможно, однако и смотреться красиво со стороны. Болтающиеся трубы никому не нравятся и мешают работе.

Посчитайте какое количество места вы сумеете выделить и с данной информацией уже можно идти к консультанту в магазин, он подскажет какой из вариантов допускается подбирать.

Установкой

парикмахерской мойки

должен заниматься эксперт-водопроводчик, с которым допускается проконсультироваться насчет месторасположения и разводки коммуникаций.

В небольшой салон предпочтительно устанавливать мойку без кресла, чтобы сберечь и без того малое пространство.

В салонах с большой площадью и несколькими специалистами отлично подойдут спаренные мойки с креслами.

Мойки для салонов красоты и парикмахерских представлены разными модификациями с креслами и без. Подбор может зависеть не только лишь от экономических возможностей, но и площади здания. Фактически всегда высококлассные модификации выполнены из керамики, данный материал признан наиболее практическим и безвредным для производства данного оснащения. Из числа известных модификаций бывают мойки разных ценовых категорий, но все они довольно высококачественные и комфортные.

Раковина для мойки обязана иметь особую форму, что гарантирует вспомогательное удобство не только лишь покупателю, однако и специалисту, что моет посетителю голову. Отдельное правило существует к уровню изогнутости спинки кресла мойки - оно обязано быть устроено так, чтобы волосы были рядом с водою, однако при этом не было опасности испачкать брызгами шампуня и краски все вокруг. Однако, подобных конструкций, как мойка парикмахерская без кресла, это требование никак не касается.

Какую лучше всего купить

парикмахерскую мойку

? Мойки из каких веществ преимущественнее? Имеется некоторое количество вариантов веществ для производства моек парикмахерских. Это может быть либо пластик, либо керамика. У любого из данных веществ есть свои плюсы и минусы. Так, мойки из керамики практичны в применении и смотрятся модно, тем не менее при этом встают дороже своих пластмасовых собратьев. В то же время, парикмахерская мойка пластиковая работает значительно дольше, обладает наиболее обширным подбором цветной палитры, однако при этом менее устойчива к наружному влиянию.

Но, как уже рассказывалось, при установке мойки понадобится учесть не только лишь эстетические, однако и рабочие факторы. Нужно направить интерес на давление воды и ее подачу в трубах сооружения, в каком расположена парикмахерская. Предпочтительно посоветоваться по этому вопросу с профессионалом в сфере сантехники. И, безусловно же, нужно просчитать, какое число моек вам нужно. Достаточна установка моек из расчета 1 мойка на 1-2 мастеров.

Однако, в случае большой загруженности салона и участии в одновременной труде нескольких специалистов, необходимо расщедриться на число моек в точности по числу парикмахеров. Проблема в том, что в определенных вариантах деятельность проводиться одновременно. Как правило, посетителям никак не нравится ждать собственной очередности и такая картина очереди к мойке имеет возможность отрицательно отразиться на репутации салона. Собственно поэтому в случае высокий проходимости салона либо парикмахерской нужно приобретать количество моек, достаточное для одновременной деятельность абсолютно всех специалистов.

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